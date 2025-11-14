富山の老舗菓子店が誇る「月世界」…さくっと食感、淡い口どけと甘さ
月世界
１８９７年（明治３０年）に創業した、富山市の老舗菓子店「月世界本舗」の看板商品だ。
材料は白(しろ)双(ざら)糖(とう)と和三盆の砂糖に卵、寒天のみ。さくっとした食感と、淡い口どけの後に、月明かりのような甘さが広がる。
暁の空に残る月をヒントに誕生
誕生は１９０７年。早朝、菓子づくりを終えた初代の吉田栄吉さんが外で休憩していた際、暁の空に残る月を見て「こんなお菓子を作りたい」と思い立った。
砂糖と寒天を煮詰めた蜜に卵白を泡立てたメレンゲと卵黄を混ぜ合わせ、冷やし固めて乾燥させる。表面のでこぼこが月のクレーターを思わせる。
発売以来、材料や製法は変わらない。湿度が高い日は乾燥時間を調節する。変わらない味と唯一無二の食感が、老若男女に愛されている。
「お茶やブラックコーヒーに合います」
月世界本舗社長の土井聡人さん
「口にした時、常にさくさくシュワシュワした食感になるよう、天候を考えて作っています。お茶はもちろん、ブラックコーヒーにも合います。甘すぎず、口の中で溶ける食感を楽しんでください」
お取り寄せ
４個入り１本５９４円、２本１２９６円、３本１９４４円（税込み、送料別）。注文は電話（０７６・４２１・２３９８）またはファクス（０７６・４２３・１２６０）で。
「月世界本舗」の詳細はウェブサイトで。
◇
