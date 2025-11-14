“最後の独裁者”を自称した読売新聞主筆・渡邉恒雄。紙面の私物化や政治家との癒着で、強い批判を受けることも多かったが、間近で見てきた読売巨人軍元球団代表の清武英利は世間とは少し違った印象を抱いているという。清武だからこそ知る、独裁者の素顔とは？※本稿は、清武英利『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したものです。

「戦後最大のジャーナリスト」？

渡邉恒雄死去の社報に違和感

「おい、社報を読んだか？」

2025年の松の内が明けたころに、読売新聞のOBたちから電話やメールが入ってきた。前年12月19日付の読売新聞社報のことである。

その日付けは、読売新聞代表取締役主筆の渡邉恒雄が亡くなった日にあたる。死去のその日付けで発行するとは特別号だからなのか、手回しが良いのか。私やOBはまずそこに複雑な驚きを覚えたのだ。

私は巨人軍の球団代表を解任されたとたんに「読売社友」（編集部注／企業の退職者で構成される親睦団体「社友会」のこと）も解かれているので、社報は届かなくなっている。

何とか入手してその社報を読むと、一面を全部使い、黒地に白抜きの太い見出しで「渡辺主筆死去」と伝えていた。

冒頭に、〈長年、第一線で新聞界を牽引しつつ、自らを「終生一記者」と任じた「戦後最大のジャーナリスト」が人生の幕を開じた〉と記してある。

――いやはや戦後最大とは。

社報とはこんなものだろうが、OBの1人もその記述に白けた様子だった。メールにこう書いていた。

「自らを『終生一記者』と任じた、という表現は、本人の言葉だからまあいいとしても、その後の『戦後最大のジャーナリスト』が人生の幕を閉じた、には苦笑せざるをえませんでした。はやりの言葉を使えば、盛りすぎじゃないですかね」

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）