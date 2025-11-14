セサミストリートマーケットの名品、スケッチシリーズがリニューアル！ゾーイとグローバーが追加された新作ラインナップを全部見せ！
物販・カフェ・ワークショップを複合した、世界で唯一の「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」が、オープン当初から取り扱い、好評を博してきた“スケッチシリーズ”が、「VINTAGE SKETCH」シリーズとしてリニューアル！池袋サンシャインシティ店、アーバンドックららぽーと豊洲店、およびオフィシャルオンラインストアにて、発売がスタートした。
【写真】「セサミストリートマーケット」のリニューアルされた「VINTAGE SKETCH」シリーズのグッズを全部見る
これまでのヴィンテージライクな線画タッチはそのままに、新たに描きおこしたキャラクターたちを明るくレトロポップなカラーリングで仕上げたのが「VINTAGE SKETCH」シリーズ。エルモ、クッキーモンスター、オスカーに加え、ゾーイとグローバーが仲間入りし、カラバリもさらに増えてますます魅力アップ！
アイテムバリエーションも豊富！ファミリーでリンクコーデを楽しめる「裏毛プルオーバー」(大人8910円、キッズ5940円)は、大人サイズがMとL、キッズサイズが100センチと120センチの各2サイズ展開。大人は「ソックス」(各1760円)とのコーディネートも可能だ。
全5種の「刺繍チャームポーチ」(各2750円)は、キャラクターのカラーがあしらわれた、ふわふわ素材のサークル型ポーチ。カラビナ付きなので、「スケッチトートバッグ」(各2750円)に取り付けてシリーズで使いたい！
全5種の「ラバーキーチェーン」(各1650円)は、グローバー、エルモ、ゾーイの全3種からなる「マグボトル」(各3630円)へのジャラ付けを「セサミストリートマーケット」が提案。ボトルは400ミリリットルのたっぷり容量で、保冷・保温効果があるので1年中使える実用性抜群なアイテム。
毎日使うものだから、何枚あっても困らないのが「ハンドタオル」(各1320円)。今治タオルなので品質も間違いなし！
エルモ、オスカー、クッキーモンスターの3種から選べる「タブレットケース」(各3850円)や、キャラクターたちが集合した「PCバッグ」(4950円)といったデジタルアイテムに対応したアイテムも充実。味気ないデザインの多いタブレットケースやPCバッグだけに、「VINTAGE SKETCH」シリーズのポップさがありがたい。
以上のアイテムは好評発売中。店頭やオンラインストアでチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
