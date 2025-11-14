『HIP POP Princess』“パパ”への強烈ディスラップ誕生 プロデューサーがタジタジ「世の父親にとっては非常事態」
日韓合同制作のグローバルガールズグループオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』第5話が、13日午後10時02分からU-NEXTで独占配信された。「Diss papa」と題された楽曲が誕生した。
同番組は、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典らメインプロデューサー4人のもと、日韓の参加者40人がグローバルに活躍するヒップポップガールズグループの誕生を目指すサバイバルオーディション。
第5話では「プロデューサー新曲ミッション」後半戦の模様が配信された。その中で、父への強烈なディスラップ「Diss papa」が誕生した。
Aチームは、セナがプロデュースを率先して行うが、葛藤。中間評価では、ソヨン（i-dle）の的確なプロデュース力が光り、的確な指示でパフォーマンスが見違えるように上達する。
本番では「一度きりの人生 パパに左右されるのまじ謎」（ココロ）、「『パパは正しい』やめてよ冗談 勝手な規則 押すなパパ 古い価値観 捨てな ダサ」（ナナ）、「あぁ言っちゃった 判断しちゃったんだ 髪染めただけで反抗期 これは何だ？ パパが言ったよな『なんや その爪』って 派手でごめん ダサ その考えって Shhh アプデしなその考えOUT パボタパボ（バカだバカ）だな言われてOUT」（セナ）、「What安定？What堅実？判定する口実 それだけなん？」（サアヤ）など、強烈なディスで会場は盛り上がった。
プロデューサー陣も絶賛するが、父でもあるGaekoはパパ目線で「もし、この曲が日韓で有名になったら、多くのパパたち、私を含めた世の父親にとっては非常事態です。この曲を流され続けたら父親の居場所がなくなります」とコメント。「それほど歌詞の内容が父親に対して、ひどすぎますね。傷つくと思います。でもそのくらい面白い歌詞でした」と褒めた。
