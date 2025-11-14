欲望まみれのニューヒーロー登場★『ピンキースマイリーはバズりたい！』、「竹コミ！」で連載開始
竹書房は、『ピンキースマイリーはバズりたい！』(著者：米野江稀一)の連載を、「竹コミ！」にて2025年11月13日(木)よりスタートした。
【あらすじ】
福園えみりはとっても目立ちたがり屋な女子高生★
たくさんの人からちやほやされるべく動画配信に勤しむけれど、まったく伸びない再生数に落胆する日々…。
そんなある日、下駄箱に動画のファンからのプレゼントが！
中に入っていた指輪をつけてみると急に体が輝き出して――!?
活躍するほど世界が揺らぐ!? 動画配信女子高生の熱い英雄譚(？)開幕ッッ!!!
【見どころ】
欲望こそがパワー!?ちょっぴりクセのある女の子ヒーローたちを大型新人・米野江稀一先生が圧倒的な表現力で描きあげます！可愛い女の子もギャグもアクションも必見です！新たなヒーローの誕生をぜひ竹コミ！で見届けてください！
