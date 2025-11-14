神奈川県の市で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「鎌倉市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国20〜60代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、神奈川県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！
回答者からは「古民家カフェとかの常連になって，優雅な時間を過ごしたいから」（50代女性／愛知県）、「伝統があって、のんびりと生活できそうなイメージがあるので選びました」（60代男性／新潟県）、「アニメの聖地だから」（20代女性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「交通の利便性が高く、商業施設も多数あり移住したいです」（50代女性／広島県）、「活気にあふれ、治安の良さもあるし、老後まで楽しめそうです」（40代女性／長崎県）、「オシャレな街で憧れる」（50代男性／長野県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：鎌倉市／51票2位は「鎌倉市」でした。歴史ある寺社や海岸線が魅力の鎌倉市は、自然と文化が調和した街として人気。観光地としての顔を持ちながらも、都心へのアクセスも良好です。
1位：横浜市／130票1位は「横浜市」でした。港町としての魅力と大都市の利便性を兼ね備える横浜市は、ショッピング施設や飲食店、文化施設が集まり、洗練された都市生活が楽しめます。ベイエリアの美しい景観や公園も多く、ファミリー層にも人気の都市です。
