「これは嫉妬案件」佐野勇斗、桜田ひよりをおんぶするラブラブショット！ 「さすがにイケメンすぎる」
5人組ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーで俳優としても活動する佐野勇斗さんは11月12日、自身のInstagramを更新。ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「メロすぎ」「美男美女のおんぶってこんなに尊いのか…」「これは嫉妬案件」「支えてあげてる感じほんと好き」「さすがにイケメンすぎる」などの声が。また「ジャンプ力高すぎwwwwwww」「真顔のジャンプ上手すぎるwww」など、9枚目へのコメントも寄せられました。
「ジャンプ力高すぎwwwwwww」の声も佐野さんは「エスケイプ第6話 今夜です！」と告知し、10枚の写真を投稿。1枚目には、佐野さんが共演する俳優の桜田ひよりさんをおんぶするラブラブなショットを載せています。2人の真顔がとても美しいです。また、9枚目には佐野さんと桜田さんが大きくジャンプする姿も。楽しい撮影現場なのが伝わってきます。
ハロウィンコスプレ姿も披露10月29日の投稿でも、同作のオフショットを公開した佐野さん。桜田さんとのハロウィンコスプレ姿を披露しています。ファンからは「すんごいエモい」「こんなにコスプレしてくれるんですか！？」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)