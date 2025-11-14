誰かを悪者にすることで、心を落ち着かせる人たち──『喫茶 行動と人格』第2巻発売
竹書房は、WEBコミックサイト「竹書房コミックエッセイweb」の連載作品より、『喫茶 行動と人格』第2巻(著：田房永子)を、2025年11月13日(木)に発売した。
【あらすじ】
ここは「喫茶 行動と人格」という、ちょっと奇妙な名前の喫茶店。
その店では、これまた奇妙な従業員と常連客が他客のイザコザ・「案件」について、あれやこれやと議論を繰り返す。
今回のイザコザの発端は、名門大学ラグビー部の元エースで現在は有名私立中学に勤務するさわやか教師・西先生の“ぶつかり男”疑惑。
それが事実であれば、非常に都合が悪くなるラグビー部の保護者たちが、目撃した生徒やその母親を悪者に仕立て上げ……。
第2巻のテーマは「誰かを悪者にすることで、心を落ち着かせる人たち」――その心理とは？
■『喫茶 行動と人格 2』
著者：田房永子
発売日：2025年11月13日(木)
判型・ページ数：A5・168ページ
定価：1,485円(税込)
