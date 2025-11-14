自民党の税制調査会は１３日、「インナー」と呼ばれる幹部会合を開き、２０２６年度税制改正のスケジュールや主な論点を確認した。

年末の税制改正大綱の決定に向け、所得税の課税が始まる「年収の壁」の引き上げや、法人税を軽減する「租税特別措置」（租特）の見直しなどを議論する。（経済部 村瀬駿太郎）

「年収の壁」については、物価上昇に連動した基礎控除の増額により現行の１６０万円から引き上げる方向で検討する。国民民主党は１７８万円への引き上げを求めており、自民と国民は、日本維新の会と公明党を含む４党の枠組みで協議を進めることで一致している。

所得税関連では、金融所得の多い富裕層への課税強化、住宅ローンに応じて税額を減らす「住宅ローン減税」の延長・見直し、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の拡充も論点となる。

特定の条件を満たした企業の法人税を軽減する租特は、自民と維新の連立合意に基づいて見直しが進む見通しだ。企業の研究開発への投資額に応じて減税する「研究開発税制」や「賃上げ促進税制」が対象になるとみられる。ガソリン税と軽油引取税の暫定税率の廃止で年１・５兆円の減収になるため、代替財源の一つとする。

自動車関係では、購入時に燃費性能に応じて価格の３％を上限に課税する「環境性能割」の見直しを検討する。自動車メーカーが廃止を求めているが、環境性能割は地方税であるため、自治体は反発している。

観光振興の財源確保では、出国時に１人１０００円を徴収している国際観光旅客税（出国税）の引き上げを検討する。自民の観光立国調査会は１３日、３０００円への増額を提案し、ビジネスクラス以上の観光客については５０００円への引き上げを主張した。

自民税調は来週にも総会を開き、２６年度税制改正の議論を本格化させる。連立を組む維新と連携し、年内に与党税制改正大綱を取りまとめる方針だ。

２５年度税制改正では「年収の壁」を巡り、衆院で少数だった与党が譲歩を迫られた。自民税調の小野寺五典会長は１３日、報道陣の取材に「少数与党なので、野党にも丁寧に説明しながら少しでも賛同を得られるように努力したい」と述べた。

自民税調は長年、税制改正に強い影響力を誇ってきた。これに対し、首相の諮問機関である政府税調は、中長期的な視点で望ましい税制のあり方について提言している。