¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ë¡¢Êª¸ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥¤¬¥¿¥¨¤Î¤³¤È¤òÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤¬Ìä¤ª¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬¾¾Ìî²È¤òË¬¤ì¤ë¡£¥È¥¤¬²ÈÂ²¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÈëÌ©¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥È¥¤Ï¾¾Ìî²È¡¢±«À¶¿å²È¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ê¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¤¬¤¢¤µ¥¤¥Á¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£¤Ð¤±¤Ð¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±´¶Æ°²ó¤À¡Á¡ª¡¡´¶Æ°¤·¤¿¡¼¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£¡ÖÊ¡»ÎÁóÂÁ¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö7»þ59Ê¬¤ËºÂ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ«¥É¥éÎ×ÀïÂÖÀª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ê¡»Î¤Ï¡Ö¡Ê¤Ð¤±¤Ð¤±¤ò¡Ë¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ê¡»Î¤Ï13Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¡È¼ï»ÔÀèÇÚ¡É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡£²£¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¤Û¤ì¤Ü¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥¤¥é¥¹¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ê¡»Î¤Ï¡ÖÆîÉô¥À¥¤¥Ð¡¼¡¢²û¤«¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£