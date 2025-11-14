東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6529　高値0.6580　安値0.6524

0.6621　ハイブレイク
0.6600　抵抗2
0.6565　抵抗1
0.6544　ピボット
0.6509　支持1
0.6488　支持2
0.6453　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5655　高値0.5683　安値0.5635

0.5728　ハイブレイク
0.5706　抵抗2
0.5680　抵抗1
0.5658　ピボット
0.5632　支持1
0.5610　支持2
0.5584　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4036　高値1.4038　安値1.3985

1.4107　ハイブレイク
1.4073　抵抗2
1.4054　抵抗1
1.4020　ピボット
1.4001　支持1
1.3967　支持2
1.3948　ローブレイク