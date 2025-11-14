東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6529 高値0.6580 安値0.6524
0.6621 ハイブレイク
0.6600 抵抗2
0.6565 抵抗1
0.6544 ピボット
0.6509 支持1
0.6488 支持2
0.6453 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5655 高値0.5683 安値0.5635
0.5728 ハイブレイク
0.5706 抵抗2
0.5680 抵抗1
0.5658 ピボット
0.5632 支持1
0.5610 支持2
0.5584 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4036 高値1.4038 安値1.3985
1.4107 ハイブレイク
1.4073 抵抗2
1.4054 抵抗1
1.4020 ピボット
1.4001 支持1
1.3967 支持2
1.3948 ローブレイク
