今回は、共働きなのに家事をしない夫の最低な行動について、エピソードを紹介します。

焼きそばなら作れると思ったけど…

「夫も私も会社員で、収入も労働時間もほぼ同じです。夫にも家事を分担してほしかったのですが、夫に家事をやらせると、とことん失敗ばかりで……。洗濯をさせると私の大事な服を台無しにするし、洗い物をさせると皿を割ってばかり。料理も、焼きそばなら夫でもできるだろうと思って作ってもらったのですが、肉は真っ黒に焦げている上、しょっぱくてとても食べられたものじゃなかったです……。

で、あきらめて私が家事を全部やることになりましたが、実は夫は『家事をわざと失敗し、できないフリをして私にやらせている』ということを最近知りました。料理も洗濯も、本当は普通にできるようなんです。最低すぎますよね」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ ちなみにこの女性は、夫が「家事をできないフリをしている」ということを、夫のSNSの投稿で知ったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。