11月13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」にて『SHOGUN 将軍』シーズン2のプレゼンテーションが行われ、主演＆エグゼクティブ・プロデューサーの真田広之、真田と共にエグゼクティブ・プロデューサーを務めるジャスティン・マークス、レイチェル・コンドウが登壇した。

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説『SHOGUN』をディズニー傘下のFXによるドラマシリーズとして誕生した『SHOGUN 将軍』。第76回エミー賞にて史上最多18部門を制覇したほか、第82回ゴールデングローブ賞では4部門を受賞した。

プレゼンテーションに先駆けて、シーズン2の新キャストとして、水川あさみ、窪田正孝、金田昇、榎木孝明、國村隼の出演と、シーズン1からの続投となる、主人公・虎永役の真田、英国人航海士・按針役のコズモ・ジャーヴィス、落葉の方役の二階堂ふみ、戸田広勝役の阿部進之介、樫木央海役の金井浩人、桐の方役の洞口依子、マルティン・アルヴィルト司祭役のトミー・バストウ、吟役の宮本裕子、佐伯信辰役の奥野瑛太、お菊役の向里佑香の続投が発表されていた本作。

マークスは新たに加わるキャストについて、「新キャストの導入は、実用的な理由によるものです。先シーズンを見られた方ならおわかりですが、多くの登場人物を失ってしまいましたからね」と、ユーモアも交えて会場を沸かせると、「今シーズンから登場する素晴らしいキャラクターもたくさんいます。彼らが、わたしたちの“家族”であるこれまでのキャラクターたちと一緒になって、『SHOGUN 将軍』の世界をまた作りあげてくれるのは嬉しいことです」とシーズン2への自信を覗かせた。

真田は、『SHOGUN 将軍』シーズン1の世界的な快挙について、「あれはとても大きな驚きでした。たくさんの賞をいただきました。特に自分にとっては、プロデューサーとして、また主演の俳優として、それぞれの機会で、2つのトロフィーをいただきましたから、驚きでしたね。数年前、バンクーバーで撮影をしていた時には想像もできていませんでした」と振り返る。2026年1月より、カナダのバンクーバーにて撮影が始まるシーズン2については、「もちろん、シーズン2へのプレッシャーは感じています。ですが、私たちには、シーズン1からの素晴らしいチームがいます。そこに多くの素晴らしいキャストたちも加わってくれます。ですので、いまからもう撮影が待ち遠しくてたまりません。私が感じているこのプレッシャーを強みに変えて、さらに素晴らしいシーズン2を作りたいと思っています。（シーズン2は）10年後の物語になるので、私はずっと年を取ってしまっているでしょうし、もっとずっと静かになっているでしょう（笑）」とジョークも交えながら、強い決意と意気込みを表現。

マークスは、この“10年後”という設定について、「テレビドラマの制作に時間がかかるということも関係しています。3年前に終わったシーズンがあったとして、その新シーズンが始まって、いきなり、“あれから5分経ちました”と言われても戸惑ってしまう。『SHOGUN 将軍』はとても複雑な世界で繰り広げられます。だから逆にこの10年という時間を使って、登場していたキャラクターにもう一度思いを馳せてもらうという時間にしたいと思っています」とその意図を説明。さらに、「『SHOGUN 将軍』はとても壮大な物語です。シーズン2では、そんなことがやってくるとは思えないような美しいラブストーリーが展開します。そしてもちろん戦と戦による代償についての物語でもあります。シーズン2での戦のシーンは、これまで見たことのないようなものになるでしょう。そのスケール感や、そこで描かれる悲劇の物語も見たことがないものになると思います。そんな人間ドラマに人々が驚いてくれることを願っています」とシーズン2への大きな期待を示した。

プレゼンテーションが進むと、この日詰め掛けたアジア各国のメディアからも質問が飛び交った。「『SHOGUN 将軍』の大きな成功が自身のキャリアにもたらしたもっとも大きな衝撃、最も大きな変化は何ですか？」という問いに対して、真田は「5歳で子役から俳優生活をスタートさせてから、日本で40年、アメリカで20年、その経験すべてこのシーズン1につぎ込んだつもりだったので、それがあのような形で評価されたというのは、自分の人生にとっても大きなポイントでしたし、これまで関わってくださった関係者の方々や、先輩方、先生方の顔が授賞式では毎回浮かびました。一つの恩返しがこれでできたのかなという想いと、これを励みにもっと頑張れよと、還暦を過ぎた身体に鞭を打って頑張ろうと思わせていただきました」と、自身のキャリアを回想しながらその想いを口にした。

さらに、未来の日本の俳優たち、そしてシーズン3に出演してみたいと願っている俳優たちに向けてのメッセージをリクエストされた真田は、「賞をいただいたということは、この作品だけではなく、そしてまた日本人の俳優・クリエイターだけではなく、このAPACに代表するような各国の若い才能にチャンスが広がったと思います。昔は夢だと言われていたことが、やれば叶うこともあるんだというメッセージにもなったのではないかと思っていますし、とにかく自分にチャンスが回ってきた時に慌てないように、今からいろんなこと、言葉や演技、身に着けるべき身体的な動きも含めてやっていただければ、いつでもまたこういったチャンスが来ると思います。この『SHOGUN 将軍』というプラットフォームも、そういった若いすばらしい才能にチャンスを与えて、世界へ紹介をしていく大事な舞台になっていると思うので、とにかく夢を大きく持って、前を向いて歩いてもらいたいと思います」と、日本だけでなくアジア各国の夢を持つ人々へメッセージを送った。

真田は最後に、シーズン2に期待を寄せる世界中のファンへ向け「これは、日本の歴史的なストーリーですが、何が起こったのかを知っている方でも、新鮮に驚いて興奮していただける、ひねりが入っていますので、是非期待していただけたらと思います」とメッセージを送り締めくくった。

（取材・文＝宮川翔）