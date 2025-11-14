１３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７９７ドル安 利下げ観測後退で １３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７９７ドル安 利下げ観測後退で

１３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７９７．６０ドル安の４万７４５７．２２ドルと５日ぶり大幅反落。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）当局者のタカ派的な発言が相次いで伝わり、これを受けて１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測が後退。米金利が上昇したことを受けてハイテク株が売られ、リスク回避ムードが強まった。



キャタピラー＜CAT＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、ＪＰモルガン・チェース＜JPM＞が売られ、ウォルト・ディズニー＜DIS＞が急落。ブルーム・エナジー＜BE＞やバックト・ホールディングス＜BKKT＞、コヒレント＜COHR＞が大幅安となった。半面、シェブロン＜CVX＞やメルク＜MRK＞、ナイキ＜NKE＞がしっかり。ダウ＜DOW＞が値を上げ、シールド・エアー＜SEE＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は５３６．１１ポイント安の２万２８７０．３５と３日続落した。エヌビディア＜NVDA＞やアルファベット＜GOOG＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が軟調推移。テスラ＜TSLA＞が下値を探り、パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が株価水準を切り下げたほか、ウェブトゥーン・エンターテインメント＜WBTN＞やビットディア・テクノロジーズ・グループ＜BTDR＞が急落した。一方、メタ・プラットフォームズ＜META＞が小じっかり。シスコシステムズ＜CSCO＞が買われ、セレブライトＤＩ＜CLBT＞やファイアフライ・エアロスペース＜FLY＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS