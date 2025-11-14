¸¬µõ¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡¢Á¯¤ä¤«º®°ì¿§Ëþ´Ó¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¥È¥Ã¥× ¡È¥¿¥¥Ò¥µ¡É¥³¥ó¥Ó¤ÇÆ±Æü2Ï¢¾¡¡Ö¾¡¤Æ¤ë»þ¤Ë¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¾¡Éé¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÃË¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×11·î13Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£ÌÁÍ§¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤È¤Î¡È¥¿¥¥Ò¥µ¡É¥³¥ó¥Ó¤ÇÆ±Æü2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂìÂô¡¢ÌÄ¤¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤¬¸÷¤ë¡Ä¶¯µ¤¤ÎÀ÷¤á¼ê
¡¡Âè1»î¹ç¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬Àè·î16Æü°ÊÍè¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÁ´°÷¤¬¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤¬¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤ÎÂìÂô¡£Åö»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢U-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢ÂìÂô¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì1ËÜ¾ì¡¢ÂìÂô¤Ïâ¤¤ò¥Ý¥ó¡¢8º÷¥Á¡¼¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤òÅ¸³«¡£â¤¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¤Î8000ÅÀ¤Ç·Ú²÷¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Åì2¶É1ËÜ¾ì¤Ï¤Þ¤¿¤âÂìÂô¤Î»Å³Ý¤±¤«¤é¶É¤¬Æ°¤¤¤¿¡£3º÷¡¦4º÷¤ÈÂ³¤±¤Æ¥ê¥ã¥ó¥á¥ó¤ò¥Á¡¼¡£¿Æ¤ÎÎëÌÚÍ¥¤¬¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¸å¡¢°¡¥ê¥ã¥ó¥á¥ó¤Î1¡¦4º÷ÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥é¤ÎÇò¤ò°ú¤¯¤È¡¢ÂìÂô¤Ï¤³¤ÎÇ×¤ÎÃ±µ³ÂÔ¤Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤ËÎëÌÚÍ¥¤¬Çò¤òÄÏ¤ß¡¢ÂìÂô¤¬º®°ì¿§¡¦°ìµ¤ÄÌ´Ó¡¦¥É¥é2¤Î8000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî4¶É¤Ï¡¢2ÃåÌÜ¾¡Ëô¤È¤Î900ÅÀº¹¤ò¼é¤ëÀï¤¤¡£4º÷¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ¥¯¥¤¥¿¥ó¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ò¼è¤ë¤È¡¢2Åû¤ò¥Ä¥â¤ê1100ÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÂìÂô¤ÏÆ±Æü2Ï¢¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤º¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÐÍè²á¤®¡ª¤¤¤Ä¤«°¤¤»þ¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ë»þ¤Ë¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿µ½Å¤Ë¸ì¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÂìÂô¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ÎÏ¢¾¡¤â¡¢ÂìÂô¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â¾Þ¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ê¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤«¤é¡ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤³¤È¡£°ì½ï¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£1°Ì¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»Å³Ý¤±¤Æ¤Î¹âÂÇÅÀ¤¬2²ó·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Å³Ý¤±¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤è¤¦¤È¡£¥É¥é¤ò°ú¤¯¡¢ÀÖ¤ò°ú¤¯¡¢¥À¥¤¥ß¥ó¥«¥ó¤¹¤ë¤È¤«¡¢²¿¤«¤È¡Ê¹â¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê¤Ï¡Ë¤¢¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÃæÈ×¡¢¸åÈ¾¤Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¾¾ÂìÂôÇúÃÂ¡ª¡ªÇúÃÂ¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Á¡ª¡×¡Ö¤è¤Ã¡ª¥¤¥±¥á¥ó¡ª¥¿¥Ã¥¡¼¡ª¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü7600ÅÀ¡¿¡Ü57.6
2Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü5100ÅÀ¡¿¡Ü15.1
3Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü9200ÅÀ¡¿¢¥20.8
4Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë8100ÅÀ¡¿¢¥51.9
¡Ú11·î13Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü557.0¡Ê40/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü431.9¡Ê40/120¡Ë
3°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¡Ü132.7¡Ê40/120¡Ë
4°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü113.0¡Ê40/120¡Ë
5°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü62.0¡Ê38/120¡Ë
6°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥165.5¡Ê38/120¡Ë
7°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥200.4¡Ê44/120¡Ë
8°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥238.5¡Ê40/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥293.6¡Ê40/120¡Ë
10°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥398.6¡Ê40/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
