¡Ö¿ÀÀÊ³ÎÄê¡×¡ÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×ÁêËÐÂç¹¥¤·Ý¿Í¡¢¡ÈÄ¶Âç¸æ½ê¡É¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÁø¶ø¤Ë´¿´î ¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³ ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿µ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ¸ÞÆüÌÜ¡þ13Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¿âÞ· ¡ÈÄ¶Âç¸æ½ê¡É¤Èµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÁêËÐÂç¹¥¤·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ÎÆâ³¤¿ò¤¬¡¢¼«ÎÏ¤ÇÅö¤Æ¤¿Î¯¤Þ¤êÀÊ¤ÇÈá´ê¤Î¸½ÃÏ´ÑÀï¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈÄ¶Âç¸æ½ê¡É¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÁø¶ø¡¢ÁêÀÊ¤Þ¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¡È´ñÀ×¡É¤ò¼«¿È¤ÎX¤Ç´¿´î¤ÎÊó¹ð¡£¡Ö¿ÀÀÊ³ÎÄê¡×¡ÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤½¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æ¬¸ÞËçÌÜ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬Á°Æ¬¸ÞËçÌÜ¡¦ÀµÂå¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡¼èÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÅìÊý¤ÎÎ¯¤Þ¤êÀÊ¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÆâ³¤¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤·¤ÆÆâ³¤¤Î±¦ÎÙ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÁêËÐÃæ·Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¸µNHK¤ÎÁêËÐ³¦¤ÎÄ¶Âç¸æ½ê¤Ç¤¢¤ë¿ù»³Ë®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê95¡Ë¤Î»Ñ¡£¹¥³Ñ²È¤¬ÊÂ¤Ö´ñÀ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÆâ³¤¤Ï¿¼Ìë¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¸ÞÆüÌÜ¡¢¼«ÎÏ¤ÇÅö¤Æ¤¿Î¯ÀÊ¤Ç´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ù»³Ë®Çî¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤ÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÊ¹¤¤·¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿ù»³¤µ¤ó¤ÏÁ´¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¾¼ÏÂ¡ûÇ¯¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥ó¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¥°¥Ã¥º¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡ª¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¿ù»³¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ê¤ó¤Æ¿ÀÀÊ³ÎÄê¤Ç¤¹¤è¤Í ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ù»³¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¼«ÎÏ¤ÇÅö¤Æ¤¿Î¯ÀÊ¤ÎÎÙ¤ê¤¬¿ù»³¤µ¤ó À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í! ¶å½£¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤À¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿ù»³¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÀµÂå¤Ï4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë