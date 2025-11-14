米カリフォルニア州のニューサム知事＝1日、ロサンゼルス/Jill Connelly/Getty Images

（CNN）米カリフォルニア州でこのほど選挙区割りの変更が承認される見通しとなったことを受けて、トランプ政権は13日、同州を提訴した。来年の中間選挙を見据え、共和党に不利に働くのを防ぐ狙いがある。

同州では先週、連邦議会下院の選挙区割り変更の是非を問う住民投票があり、賛成多数で可決された。これにより、来年の中間選挙で民主党に有利な選挙区が五つ増えることになる。このため、同州の共和党などは区割り変更を阻止しようと提訴しており、この動きに政権も加わった。

トランプ大統領の意向を受け、共和党は来年行われる下院選挙で多数派を死守しようと、通常10年ごとの区割り変更を例外的に実施して自党に有利に働くよう動いている。カリフォルニア州の選挙区割り変更はそうした動きに対抗するものだが、訴訟の行方次第では多数奪還を目指す民主党の計画に狂いが生じる可能性がある。

自党に有利になるよう選挙の区割りを変更する手法は「ゲリマンダー」と呼ばれる。

政権側は、カリフォルニア州の区割り計画は党派的な取り組みとうたっていたが、実際には「人種的なゲリマンダー」だと指摘し、憲法のもとでは許されないと主張。来年以降に行われる選挙で新たな区割りを使用しないことを求めている。

同州のニューサム知事の広報担当者は、共和党は「選挙で敗れ、法廷でも負ける」と述べた。