スヌーピーがエンブレムに！「ブルックスブラザーズ」の「PEANUTS」コラボコレクション2025FWが発売開始
1818年創業のニューヨーク発アメリカントラディショナルブランド「Brooks Brothers(ブルックス ブラザーズ)」から、「PEANUTS(ピーナッツ)」との新作コラボコレクションが登場した。
【写真】「ブルックスブラザーズ」の「PEANUTS」コラボコレクション2025FWを見る
2024年1月に初コラボが実現して以来、好評を博している「PEANUTS」と「Brooks Brothers」のコラボコレクション。今回の新作は2025年秋冬のアイテムという位置付けで、アウトレット店をのぞく全国の「Brooks Brothers」店舗とオンラインストアにて販売がスタートしている。
気になる新作ラインナップは、トレンドに左右されないベーシックなアイテムが中心。メンズをメインに、ウィメンズのアイテムもそろう。紺ブレやレタードセーターといったアメトラルックに身を包んだスヌーピーや、ボウタイでおめかしをしたウッドストックのデザインがあしらわれ、クラシックで王道のアイテムにユーモアがプラスされている。
■メンズアイテム
コレクションの要となるメンズアイテムは、全9アイテム。どれを組み合わせてもコーディネートがすんなりまとまるラインナップが魅力だ。
ネイビーをベースにホワイトを効かせた「カウチンニット」(7万1500円)は、背面にあしらわれたスヌーピーのフェイスモチーフがインパクト抜群！ハリスツイード社製の上質なヘリンボーン生地が使われた「ヘリンボーンジャケット」(14万3000円)は、胸元にあしらわれたエンブレムだけでなく、裏地にもスヌーピーのモチーフが採用されている。カウチンともジャケットとも相性のよい「ボタンダウンシャツ」(各2万6400円)は、ホワイトとブルーの2色展開。いずれもおめかししたスヌーピーのワンポイント刺しゅうがとびきり愛らしい。
カジュアルダウンに有効なのが、グレーとネイビーの2色ある「スウェットシャツ」(各2万3100円)。こちらはボタンダウンシャツとのレイヤードにもぴったり。赤いボウタイをつけたウッドストックの刺しゅうが散りばめられた「エンブロイダリーチノ」(3万800円)は、ほどよくハリがあってキレイめにもカジュアルにも取り入れやすい1本だ。
小物類も充実。「レップタイ」(各1万9800円)はネイビー、バーガンディー、グリーンの3種類あり、大剣と小剣をずらすとウッドストックがのぞく仕掛けがカワイイ。スターリングシルバー素材の「ピンバッジ」(1万7600円)は、ブレザーのえりもとに添えたい。シンプルで飽きのこない「ニットキャップ」(各1万2100円)は、ネイビー、グレー、ブラックと合わせやすいカラー展開が◎。ブレザー姿のスヌーピーが刺しゅうされた「コーデュロイトート」(1万5400円)は、便利なポケット配置が優秀。日常使いにぴったりで、コーディネートのアクセントとして活躍してくれそう。
■ウィメンズアイテム
メンズとのリンクコーデも楽しめるウィメンズラインは全4アイテム。90年代のムードがただよう「ボタンダウンシャツ」(2万6400円)は、メンズライクなシルエットが持ち味。その上に羽織りたいのが、カレッジセーターのような面持ちの「レタードカーディガン」(3万7400円)だ。こちらはウィメンズのアイテムとして販売されているものの、男女兼用できるよう、前合わせが男性仕様になっている。かわいいコラボアイテムをカップルでシェアできるのはうれしい！
メンズのスウェットと同じプリントをあしらった「プルオーバーフーディー」(各2万4200円)は、グレーとオートミールの2色。こちらもユニセックス仕様。カシミア100%の「スカーフ」(3万6300円)は、カジュアルなバンダナ柄がシーズンカラーのオリーブで仕上げられた1枚。クラシックにもカジュアルにも対応する守備範囲の広さが高ポイントだ。
スヌーピーとウッドストックが愛嬌を添える、アメリカンクラシックなトラッドアイテムをぜひ手に入れて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【写真】「ブルックスブラザーズ」の「PEANUTS」コラボコレクション2025FWを見る
2024年1月に初コラボが実現して以来、好評を博している「PEANUTS」と「Brooks Brothers」のコラボコレクション。今回の新作は2025年秋冬のアイテムという位置付けで、アウトレット店をのぞく全国の「Brooks Brothers」店舗とオンラインストアにて販売がスタートしている。
気になる新作ラインナップは、トレンドに左右されないベーシックなアイテムが中心。メンズをメインに、ウィメンズのアイテムもそろう。紺ブレやレタードセーターといったアメトラルックに身を包んだスヌーピーや、ボウタイでおめかしをしたウッドストックのデザインがあしらわれ、クラシックで王道のアイテムにユーモアがプラスされている。
■メンズアイテム
コレクションの要となるメンズアイテムは、全9アイテム。どれを組み合わせてもコーディネートがすんなりまとまるラインナップが魅力だ。
ネイビーをベースにホワイトを効かせた「カウチンニット」(7万1500円)は、背面にあしらわれたスヌーピーのフェイスモチーフがインパクト抜群！ハリスツイード社製の上質なヘリンボーン生地が使われた「ヘリンボーンジャケット」(14万3000円)は、胸元にあしらわれたエンブレムだけでなく、裏地にもスヌーピーのモチーフが採用されている。カウチンともジャケットとも相性のよい「ボタンダウンシャツ」(各2万6400円)は、ホワイトとブルーの2色展開。いずれもおめかししたスヌーピーのワンポイント刺しゅうがとびきり愛らしい。
カジュアルダウンに有効なのが、グレーとネイビーの2色ある「スウェットシャツ」(各2万3100円)。こちらはボタンダウンシャツとのレイヤードにもぴったり。赤いボウタイをつけたウッドストックの刺しゅうが散りばめられた「エンブロイダリーチノ」(3万800円)は、ほどよくハリがあってキレイめにもカジュアルにも取り入れやすい1本だ。
小物類も充実。「レップタイ」(各1万9800円)はネイビー、バーガンディー、グリーンの3種類あり、大剣と小剣をずらすとウッドストックがのぞく仕掛けがカワイイ。スターリングシルバー素材の「ピンバッジ」(1万7600円)は、ブレザーのえりもとに添えたい。シンプルで飽きのこない「ニットキャップ」(各1万2100円)は、ネイビー、グレー、ブラックと合わせやすいカラー展開が◎。ブレザー姿のスヌーピーが刺しゅうされた「コーデュロイトート」(1万5400円)は、便利なポケット配置が優秀。日常使いにぴったりで、コーディネートのアクセントとして活躍してくれそう。
■ウィメンズアイテム
メンズとのリンクコーデも楽しめるウィメンズラインは全4アイテム。90年代のムードがただよう「ボタンダウンシャツ」(2万6400円)は、メンズライクなシルエットが持ち味。その上に羽織りたいのが、カレッジセーターのような面持ちの「レタードカーディガン」(3万7400円)だ。こちらはウィメンズのアイテムとして販売されているものの、男女兼用できるよう、前合わせが男性仕様になっている。かわいいコラボアイテムをカップルでシェアできるのはうれしい！
メンズのスウェットと同じプリントをあしらった「プルオーバーフーディー」(各2万4200円)は、グレーとオートミールの2色。こちらもユニセックス仕様。カシミア100%の「スカーフ」(3万6300円)は、カジュアルなバンダナ柄がシーズンカラーのオリーブで仕上げられた1枚。クラシックにもカジュアルにも対応する守備範囲の広さが高ポイントだ。
スヌーピーとウッドストックが愛嬌を添える、アメリカンクラシックなトラッドアイテムをぜひ手に入れて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC