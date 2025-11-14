俳優の柄本時生（36）と、人気バンド「ゲスの極み乙女」のドラムで、女優としても活躍する「さとうほなみ」（音楽活動の名義は「ほな・いこか」＝36）が13日、結婚を発表した。お互いのSNSで発表された。



【写真】柄本と結婚を発表した、さとうほなみ

柄本とさとうは２人の署名入りの文書を公開し、「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは 本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表。「これからも感謝と初心を忘れず 2人で歩んで参ります」と記した。



報告文の写真には、さとうのサインが入ったドラムスティックと、柄本の趣味であるゲームを表すPlayStation5のコントローラーが添えられた。2枚目には、2人が満面の笑みで並ぶ2ショット写真も添えられた。



この投稿には、ファンだけでなく俳優仲間からも祝福のコメントが寄せられた。さとうのコメント欄には、松本若菜から「おめでと！おめでとーーー！！好きな二人の結婚うれぴー お幸せに♡」、前田敦子が「ほなちゃんときちゃんおめでとう」とコメント。柄本のコメント欄では、岡田将生や賀来賢人から祝福のコメントが送られていた。



（よろず～ニュース編集部）