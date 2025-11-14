広島の持丸泰輝捕手（２４）が１３日、来季への背水の覚悟を示した。「来シーズンがラストイヤーくらいの気持ちで、それくらいの覚悟を持ってやっていきたいと思っています」と並々ならぬ決意。課題となっていた守備力に成長を感じ、１軍で実力を発揮するために精神力をさらに磨くことを誓った。

壁を突き破るために必要なものは明確となっている。「あとは本当にメンタルの部分がそろえば、上のレベルで勝負できる」。２２年に５試合に出場して以降、３シーズン１軍での出場はない。チャンスが少なくなってくることを自覚しつつも、現状の守備には「やれる自信はある」と力を込めた。

今季は坂倉、石原がケガで出遅れた影響で春季キャンプ１軍スタート。しかし、実戦での守備で投球を後ろにそらしてしまう場面が散見し、早々に２軍落ち。ブロッキングで課題が露呈し、「１軍の空気にのまれて、２軍ではできていたことも１軍でできなかった。メンタル的な弱さが出た」と振り返る。

現在は大野練習場や由宇で練習中。ブルペンでは三塁に走者がいる状況を想定しながらボールを受けるなど、実戦を強くイメージして汗を流す。今季のウエスタン打率・１１９に終わった打撃面も打席内での意識改革に着手中。「ワンチャンスをものにする気持ちで」。アピールの場で一発回答を出すべく、牙を研ぎ澄ます。