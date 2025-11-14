EXILE TAKAHIRO、両腕の“タトゥー”がチラ見え「ほんとにかっこよすぎる」 “ダンスレッスン”オフショット
EXILE TAKAHIROが13日、自身のインスタグラムを更新。「ダンスレッスン」とつづり、モノクロのオフショットを公開した。
【写真】「腕が成長した気がする」チラ見えするEXILE・TAKAHIROのタトゥー
ボーカルを務めるTAKAHIROがダンスレッスンに参加するということは、“ついに踊るのでは”と期待が膨らむ書き出しだったが、ハッシュタグで「#すみません嘘です #リハーサルです #でもちょっとだけ踊りました #クランプ」と、ユーモアを交えた内容で、冗談だったと明かしている。
さらに、投稿された写真では帽子をかぶり、Tシャツ、サングラス姿でリハーサルに励む様子が捉えられており、半袖からは両腕に入ったタトゥーがチラ見えしていた。
リラックスした雰囲気の写真に、ファンからは「ちょっとだけ踊ったって聞いて、もうドキドキしちゃいました…」「ほんとにかっこよすぎるよ」「腕が成長した気がする」「楽しみすぎ」などの反響が集まっている。
【写真】「腕が成長した気がする」チラ見えするEXILE・TAKAHIROのタトゥー
ボーカルを務めるTAKAHIROがダンスレッスンに参加するということは、“ついに踊るのでは”と期待が膨らむ書き出しだったが、ハッシュタグで「#すみません嘘です #リハーサルです #でもちょっとだけ踊りました #クランプ」と、ユーモアを交えた内容で、冗談だったと明かしている。
さらに、投稿された写真では帽子をかぶり、Tシャツ、サングラス姿でリハーサルに励む様子が捉えられており、半袖からは両腕に入ったタトゥーがチラ見えしていた。
リラックスした雰囲気の写真に、ファンからは「ちょっとだけ踊ったって聞いて、もうドキドキしちゃいました…」「ほんとにかっこよすぎるよ」「腕が成長した気がする」「楽しみすぎ」などの反響が集まっている。