乃木坂46井上和、新曲でWセンター務める瀬戸口心月＆矢田萌華の姿にほっこり「可愛すぎて」

11月12日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』にて、乃木坂46・井上和が、新曲のセンターを務める6期生メンバーについて語った。

【関連】乃木坂46井上和、松尾美佑＆矢久保美緒の卒業発表で決意「お二人の背中を押せる…」

番組では、パーソナリティーを務める乃木坂46・久保史緒里と井上が、11月26日に発売予定の乃木坂46の40thシングル『ビリヤニ』についてトーク。

この中で、今年2月に加入した6期生の瀬戸口心月と矢田萌華が表題曲のダブルセンターを務めることに触れた久保は、「和もわりとさ、本当、入ってすぐぐらいかな？にセンターを経験してるじゃない？そういう和から見てこの2人っていうのはどう見えてるの？」と井上に質問。

これを受けて、井上は、「やっぱり、自分と全然違うなっていうのはめちゃくちゃ思って。それぞれのセンターの色があるじゃないですか」と答えた。

続けて、「きっと、これから披露させていただく機会増えるじゃないですか。2人で喋ってるのとか見て、初々しくて」「一生懸命裏で合わせてるのとかを見てるので、可愛すぎて」「すごい真面目だし」と、2人について語っていた。