「自分の頭で考えない」ならば「本を読んではいけない」のか？
本を読んだのに、自分の言葉で説明できない。これで、読書の意味はあるのかと、不安になることはないでしょうか。自分の頭を衰えさせない本の読み方とは？
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
読書は目的ではなく、入り口である
読書とは、自ら考える代わりに、
他人に考えてもらうことだ。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
読書は、他人の思考の空間に入り、その枠の中で一緒に考える行為である。
しかし、そこで得たものが自然に自分のものへ消化されるわけではない。
消化できなければ、時間だけが過ぎ、理解は残らない。
他人の力に頼りきる癖は、自分の足で立つ力を弱らせる。
本に丸ごと身体を預ける読書は、ときに精神を鈍らせる毒にもなる。
だからこそ、受け取った考えを必ず自分の判断に通す必要がある。
独自に考える人は、君主のように自分で決める。
提示する意見は、すべて自分の思索の結果である。
彼らは権威をうのみにせず、偏見にも寄りかからない。
他人の評価や肩書は参考にとどめ、最後の決定は自分で下す。
間違った読書は、外部の権威に依存する体質を強める。
一方で、最も大きな幸福は、自分の精神で実をつけることにある。
本物の思想家は、自分のために考えたことだけが、真に価値があると知っている。
その楽しみと幸福は、思索それ自体にある。
ショーペンハウアーは、多読ではなく熟読を勧めた。
他人の思想を自分のものにするには、長い時間をかける思索が不可欠だと強調した。
だから読む前に自分の問いを一つ決め、読みながら要点を自分の言葉で言い直し、読み終えたら賛成と疑問を一つずつ残す。
その短い手順が、借り物の結論を減らし、判断を自前に戻す。
読書は目的地ではなく、思考を始めるための入口である。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）