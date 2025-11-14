「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

インド民のあからさまなマッチョ趣味

他人が「あなたを見る回数」と「あなたと話す回数」は、どちらが多いだろうか。無論、見る回数のほうが多い。

人はあなたを見る度に意識的・無意識的問わずにそこから発するメッセージを受け取る。つまり、ただ見られているときでさえ、「生存競争の中での比較」という行為にいやおうなしにあなたは参加しているのだ。

ではインド民は肉体に対してどのような「感性」を持っているのか？ 簡単に述べると、それは「強いこと・大きいこと・豪華で美しいことはいいことだ」という志向である。

筋肉や立派な体に対するインド民のあこがれや尊敬はインド映画俳優にも表れている。俳優のトレンドの中心は、豊かな肉体を売りにしたタフガイと女性性に溢（あふ）れたセクシー路線だ。スター俳優は肉体派だし、女性は正統派の美形である。

人間の防衛本能に訴えかける

昨今の日本ではルッキズム批判（人を見た目の良し悪しで判断する行為を非難すること）が流行り、メディアのコンプライアンスも厳しくなるにつれ、人間の見た目について言及することは難しくなっている。

しかし、体格の良し悪しで相手を判断することは、人間の防衛本能のようなものとも繋がっている。いくら頭で否定をしても、動物として心は動いてしまうのが実際だ。

裏を返せば、ルッキズム批判を恐れずに強者たる容貌を磨き、「自分は大切にされるべき者だ」というメッセージを周囲に送ることは、「能力が高く尊重すべき人物だ」と思わせるハッタリとして使えるのだ。この事実を、インドはあらためて教えてくれる。

この知見自体が日本でもまったく同じように使えるかというと、そうではないかもしれない。しかし、日本で幸せをつかむためのヒントは、実はインド人の思考法にこそ潜んでいるのだ。

（本記事は『インド人は悩まない』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）