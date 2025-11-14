「悔しそうに…」ブラジル代表の正守護神は欠場した日本戦の大逆転負けにどう反応した？ 同僚の遠藤航が明かす「彼も日本がずっと勝っていなかったのは知っていたので」
日本代表は10月14日、過去一度も勝てていなかったブラジルを３−２で撃破。０−２のビハインドから、後半に３ゴールを奪っての大逆転で歴史的初勝利を挙げた。
10月シリーズは怪我で辞退となったキャプテンの遠藤航は、この試合を所属するリバプールの施設で、同じく故障で招集外となったブラジル代表の正GKアリソン・ベッカーと観戦していたことが話題となった。
遠藤は13日、日本代表の練習後の取材で、このブラジル戦について、「リハビリ中だったんで、最初の15分と残りの15分ぐらいを見てた感じ。最初０ー１で負けていて、外に行って、帰ってきたら３−２になってるみたいな感じだった」と説明した。
また、アリソンの反応について尋ねると、こう教えてくれた。
「なんか悔しそうにしてましたね、やっぱり。たぶん彼も、日本がずっと勝っていなかったのは知っていたので。特に『日本がいいね』とかは言わずに、ずっと追いつくことを願っていたって感じだったと思います」
王国ブラジルは、どの国が相手でも負けは許されない。ましてや13戦無敗（11勝２分け）だった日本に、２点差をひっくり返されたのは、少なからずショックだったようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
