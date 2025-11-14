【2025年11月調査】子どもを進学させたい「関東・甲信越地方の国立大学」ランキング！ 2位「筑波大学」を抑えた1位は？
将来の選択肢が広がる大学進学。親として「子どもを進学させたい」と思える大学には、学力だけでなく教育方針、進路実績、環境面などの安心感が求められます。そんな保護者目線での支持を集めた大学を調査しました。
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、関東・甲信越地方の国立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、子どもを進学させたい「関東・甲信越地方の国立大学」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「都会すぎず、勉強に集中できて周りのレベルも高いから」（10代男性／北海道）、「自分が受からなかったので、子供には受かってほしいからです」（20代男性／東京都）、「つくばは学術都市だし、東京などの大都会に比べれば治安もよさそうだから」（20代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「もし、自分の興味のある分野があるのであれば、とことんやって入ってみてほしい大学」（30代女性／大分県）、「名前だけですごいと思われて、就職先にも困らないと思います」（50代女性／広島県）、「難関企業や公務員への就職はもちろん、研究者としてもトップを目指せる環境は、保護者にとって大きな魅力」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：筑波大学／67票筑波大学は、総合大学として幅広い学問分野をカバーしており、特に教育・研究・スポーツの充実度に定評があります。自然豊かで治安もよく、学生生活の環境としても親にとって安心感のある大学といえるでしょう。
1位：東京大学／130票東京大学は、将来の選択肢が広がる進学先として圧倒的な支持を集めました。学術的な実績はもちろん、就職や研究など卒業後の進路の強さが評価されています。親世代からの憧れの大学としても根強い人気を誇ります。
(文:坂上 恵)