フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんは11月13日、自身のInstagramを更新。子どもや友人と東京ディズニーリゾートを訪れたことを報告し、プライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：鷲見玲奈さん公式Instagramより）

写真拡大

フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんは11月13日、自身のInstagramを更新。楽しそうなプライベートショットを公開しました。

【写真】鷲見玲奈のかわい過ぎる私服ショット

ディズニーを満喫！

鷲見さんは「ママ友と初の子連れディズニー！！！みんなから貰ったアドバイスのお陰で、120％楽しんで帰って来られたよ」とつづり、2枚の写真を掲載しています。1枚目は、タレントの若槻千夏さんがプロデュースする「WCJ」のディズニーコラボの赤いトレーナーを着た姿です。2枚目には、人気作品『ライオン・キング』さながらに子どもを持ち上げる場面も。

東京ディズニーリゾートの楽しみ方については、声優の武内駿輔さんからアドバイスをもらったそうです。「子供たちのキラキラした表情が最高だった　クリスマスディズニーが始まってるのを直前に知って、混雑を心配したんだけど、意外と大丈夫だったし、寒くなる前に行けてよかった」と充実した様子を伝えています。

ファンから「鷲見ちゃん可愛い！楽しいディズニー良かったですね！！」「親子で楽しめて良かったですね」「素敵です」「ライオンキングのワンシーンみたい」といった声が寄せられました。

お出掛けでは抱っこ紐を愛用

同日の別投稿では、チェック柄がかわいい「アーティポッぺ」の抱っこひもで子どもと外出する様子を公開しました。抱っこひもについて「シンプルな作りだけど、ヒップシートよりも体が楽なので、まだまだ長いお付き合いになりそうな予感」とコメントしており、子どもと楽しく出掛けるためにさまざまな工夫をしていることがうかがえます。これからもたくさんの思い出を作ってほしいですね。
(文:勝野 里砂)