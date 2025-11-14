ドウェイン・ジョンソン主演、人気シリーズ『ジュマンジ』第3作の製作が正式に開始した。また本作がシリーズ完結作となることも明らかになった。

ジョンソンは自身のにて動画や写真を複数シェアし、「ロサンゼルスでのキャスト台本読み合わせで、『ジュマンジ』の製作を正式に開始しました。撮影もこの場所で行います」とアナウンスした。

映像では、ホテルのボールルームのような一室にキャストが集い「呼ぶよ～ジュマンジ！」と叫ぶと一同拍手が起こる。テーブルの真ん中にはジョンソン、隣にはジャック・ブラックやケヴィン・ハート、カレン・ギランらおなじみのキャストも確認できる。

また、ジョンソンは「なんと壮大で、楽しく、心温まる冒険だったでしょう。愛すべき『ジュマンジ』シリーズが、この最終作の美しい余韻と共に幕を閉じるのは、感情的にもふさわしいと感じます」と綴り、本作でシリーズが完結することを明かし、製作への意気込みを語っている。

「ギャングたち全員と再会できて素晴らしかったし、笑いすぎて顎が痛くなるほどでした。こんな喜びや楽しさをどれだけ恋しく思っていたか、みんなで話しましたよ。いい作品を作りましょう。“ゲームを終わらせるためには、ジュマンジを救い、その名を呼ばなければならない…”。」

最後の写真に写っているサイコロのモチーフは、ジョンソン演じるスモルダー・ブレイブストーン博士が最終作で首飾りに付けている小さなイースターエッグだと付け加えている。「1995年公開のオリジナル版『ジュマンジ』に登場したサイコロであり、偉大なるロビン・ウィリアムズへのオマージュ、愛と敬意を表す方法です」と、名優ロビン・ウィリアムズへの謝辞で締めくくった。

『ジュマンジ』シリーズは、1995年公開のオリジナル版をリブートした、高校生たちがゲームの世界に転送されて大冒険に挑むアクション・コメディ。『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』（2017）は全世界興行収入8億169万ドル、続編『ジュマンジ／ネクスト・レベル』（2019）は9億6,254万ドルの大ヒットとなった。

第3作には、スモルダー・ブレイブストーン博士役のドウェイン・ジョンソン、マウス・フィンバー役のケヴィン・ハート、シェリー・オベロン教授役のジャック・ブラック、ルビー・ラウンドハウス役のカレン・ギランが続投。現実世界でゲームをプレイする4人組を演じたアレックス・ウルフ、マディソン・アイズマン、サーダリウス・ブレイン、モーガン・ターナーのほか、前作の女盗賊ミン役オークワフィナも復帰するとみられている。

監督・脚本はジェイク・カスダン、共同脚本にはジェフ・ピンクナー＆スコット・ローゼンバーグ。現時点でプロットなどは明らかになっていない。

映画『ジュマンジ3（仮題）』は2026年12月11日に米国公開予定。

