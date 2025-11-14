「the whole nine yards」の意味は？日常会話のなかでも使える！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「the whole nine yards」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「すべて、全力で」でした！
この表現は、すべてのことをやり尽くす、全力を尽くすことを意味します。
完全な努力や徹底した準備を表したいときに使うことができますよ。
「We went the whole nine yards to make this event successful.」
（このイベントを成功させるために、私たちは全力を尽くした）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
