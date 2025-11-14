“純白ミニスカ”でしゃがみ込んで…ミス・コリア出身ゴルファー、美脚チラリの近況SHOTにファン虜【PHOTO】

ミス・コリアにも出演した美貌を誇る韓国女子ゴルファー、キム・ソルビの近況がファンを魅了している。

【写真】キム・ソルビ、“驚異”の神ボディ

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムで「秋の始まりか終わりか迷った一日」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、紅葉の広がるゴルフ場を背景にしゃがみ込んだポーズを披露するキム・ソルビが写っている。ベージュのキャップに同色のジャケット、白のミニスカートを合わせたゴルフウェアコーデで、目を瞑りながらもにこやかに微笑む姿が見る者の目を引く。

しゃがんだポーズながらも、スラリとした美脚をあらわにして多くのファンを魅了したキム・ソルビ。彼女の投稿には「綺麗すぎます」「美しい！」「めちゃくちゃ可愛いです…！」などのコメントが届いていた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

キム・ソルビは1995年4月7日生まれの30歳。2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会し、ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）など下部ツアーで主に活動を続けたゴルファーだ。2020年にはプロゴルファーとしては異例ながら「ミス・コリア」ソウル本選に出場し、「スポテイナー賞」を受賞するなど、モデルさながらの美貌で人気を博している。

昨年にはSBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）に出演するなど、ゴルフの技術やノウハウを視聴者に伝授する活動を続けている。