栗の香りにほっこり♪秋を感じる簡単スイーツレシピ

秋の味覚「栗」をたっぷり使ったほっこりおやつで、おうち時間を豊かにしませんか？ 混ぜて焼くだけの簡単マフィンから、パンと合う栗バターまで、スイーツレシピを幅広く集めました。旬の美味しさを、ぜひ手作りで味わってみてください。

この秋に作りたい！栗スイーツレシピまとめ

栗の甘露煮マフィン

「栗の甘露煮を買ったけれど余ってしまった……」というときにぴったりのマフィンレシピをご紹介！ ホットケーキミックスを使えば、お菓子作り初心者でも簡単に作れます。





生地に市販のむき栗を混ぜ込むことで、栗感がさらにアップ！中も外も栗をたっぷり使うことで、栗好きにはたまらないマフィンが完成します。秋のおやつにぜひ作ってみてください。栗の甘露煮マフィン｜Instagram（@milkyway_cook）栗とコーヒーのパンナコッタ出典：https://www.instagram.com

ちょっぴり大人なパンナコッタはいかがですか？ キリッと苦みの効いたコーヒーパンナコッタと、優しい甘さの栗のパンナコッタの二層仕立てです。ぷるんとろ〜りの異なる食感と味わいを楽しめます。マロンクリームと栗の渋皮煮をトッピングすれば、おもてなしにもぴったりの本格デザートに！

栗とコーヒーのパンナコッタ｜Instagram（@dolce.cuore046）自家製栗バター出典：https://www.instagram.com

茹でた栗と無塩バターを2：1で混ぜるだけで、絶品の栗バターが完成します。おすすめの食べ方は、香ばしく焼いたカンパーニュに栗バターと茹で栗を散らして、シーソルトをぱらり。



パンの芳醇な酸味と栗の優しい甘み、バターのコクのハーモニーがたまりません。パンケーキと合わせるときは、メープルシロップやざらめをかけていただきましょう。

自家製栗バター｜Instagram（@saki_pofu）栗きんとん出典：https://www.instagram.com

「栗きんとんを手作りするのは難しそう……」と諦めていませんか？ 圧力鍋を使えば、面倒な栗の下ごしらえがわずか8分で完了します。皮ごと入れても、熱いうちならスプーンで簡単に中身をくり抜けますよ。



材料は栗と砂糖、塩の3つだけ。栗本来のほっくりとした食感と、優しい甘みを存分に味わえます。手軽に作れる本格和菓子で、秋のティータイムを楽しみませんか。

栗きんとん｜Instagram（@yukikoyukiko_k）甘栗でカンタンバスクチーズケーキ出典：https://www.instagram.com

栗は大好きだけど、下処理が大変そう…とトライできずいた人必見！ スーパーなどで手に入る「甘栗」で作る「バスクチーズケーキ」をご紹介します。



材料を混ぜて焼くだけでなめらかな「バスクチーズケーキ」に仕上がり、濃厚にしたい方は「クリームチーズ」で、ヘルシーにしたい方は「カッテージチーズ」に調整もOK！



15cmサイズで、ヘルシーなレシピだからこそワンホール食べられてしまうかも!? 栗好きさんにおすすめしたい秋のスイーツです。

甘栗でカンタンバスクチーズケーキ｜Instagram（@kyou_nani_tabeta）

温かい紅茶と栗スイーツでティータイム♪

秋の味覚「栗」が主役のスイーツレシピを紹介しました。どれも栗のまったり濃厚な甘みを感じられるスイーツばかりです。お気に入りの紅茶と一緒に、まったりティータイムを楽しんでくださいね♪