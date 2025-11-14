ボリューム満点でコスパ良し！寒い日に食べたい「豚こま白菜あんかけ丼」

日に日に寒さが増し、熱々のあんかけが恋しい季節となってきましたね。今回もあいかすみさん（@moaiskitchen）には、これから旬で安くなる「白菜」を使ったあんかけレシピを教えていただきました。フライパンひとつで10分ほどで作れ、ボリュームも申し分ないコスパメニューです。旬の白菜を食べて免疫力を上げていきましょう！

旬の「白菜」で節約ごちそう！

こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。





白菜って、“安い・かさ増しできる・火の通りが早い！”と、主婦の味方すぎる食材ですよね。今回は、寒くなると甘みが増して、値段もグッと下がる白菜をたっぷり使った、をご紹介したいと思います。豚肉のうま味とオイスターソースのコクがしみ込んだ“とろとろあん”が、白ごはんにからんで止まらないおいしさ！フライパンひとつで10分ほどで作れて、冷蔵庫にあるものも活用できるコスパ抜群の満腹丼です。

豚こま白菜あんかけ丼

材料（2人分）

・豚こま肉……120g

・白菜……1/8個

・ごはん……2杯分



【A】

・ オイスターソース……大さじ1

・ 鶏ガラスープの素……小さじ2

・しょうゆ……小さじ2

・しょうがチューブ……小さじ1/2

・水……200ml



・片栗粉…大さじ1（同量の水で溶かす）

・ごま油…小さじ1

作り方

1. 白菜は1cm幅に切る。

2. フライパンにごま油を入れて中火で熱し、豚こま肉を炒める。肉の色が変わってきたら、白菜を加え、しんなりするまで炒める。

3. Aを加えて煮る。煮立ったら弱火にして5分煮込む。

4. 水溶き片栗粉を加え、混ぜてとろみをつける。ごはんにかけて完成。

栄養ポイント

白菜はカロリーが低くビタミンCやカリウムを多く含むので、体の水分バランスを整えながら免疫力を上げてくれます。豚肉のビタミンB1と組み合わせることで、疲労回復効果も期待できます。



また、オイスターソースのうま味で塩分控えめでも満足感はしっかりあるのも嬉しい！ 旬の白菜を活用して、節約しながらしっかり栄養が摂れる一品です。

忙しい人にこそおすすめしたい働楽ごはん

今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？



実は今月、私の新しいレシピ本が発売になりまして、“節約レシピ”がメインになるんです。それに合わせて、こちらでもコスパの良いレシピを考えてみました。白菜が安くておいしい今の時期に、ぜひ作ってもらえたらうれしいです。



それでは、また次回の連載でお会いしましょう！

もあいかすみさん5年ぶりとなるレシピ本が発売！

もあいかすみさんの2冊目となるレシピ本『管理栄養士が本気で考えた！300円でとびきりおいしい 満足ごはん』（KADOKAWA）が、2025/11/19（水）に発売となります！



物価は上がるのに、給料はなかなか上がらない昨今。節約を真剣に考えなければ……と思う反面、節約ごはんにあまりいいイメージがない方も多いのではないでしょうか。



そこで、管理栄養士であるもあいさんが本気で考案！ 1人分1食300円で、味も見た目も栄養もあきらめない、最強の節約ごはんを提案します。



“ほぼ200円のメインおかず“や“ほぼ50円の野菜1つで作るスピード副菜”に加え、忙しい日や気力のない日に助かる“1品で大満足なメニュー”も掲載。本コラム『働楽おうちごはん』で紹介したあの絶品レシピも！



もあいさんが「307品すべて本気でおすすめできる」と胸を張る1冊になっているので、ぜひチェックしてみくださいね！