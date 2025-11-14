「日本最大級のショッピングモール」が高速道路と繋がる!? 開通すれば春日部まで「信号ゼロ」で行ける！ 延長約17.6kmの国道4号バイパス「東埼玉道路」現在の進捗は

完成すれば外環から春日部まで「信号ゼロ」に

日本最大級のショッピングモールである埼玉県越谷市の「イオン越谷レイクタウン」は、休日や連休になると多くの来場者で混雑します。このイオン越谷レイクタウンを横切るように、現在新しい道路、国道4号「東埼玉道路」の建設が進められています。

東埼玉道路は、埼玉県八潮市の外環道を起点とし、埼玉県春日部市の国道16号に至る延長約17.6kmの道路です。

越谷レイクタウン周辺まで開通している「東埼玉道路」（画像：国土交通省）

【画像】超便利!?これが最新の「東埼玉道路」ルートと工事状況です！（30枚以上）

この道路が開通すると、東北自動車道や常磐自動車道といった既存の高速道路を補完する役割を担い、国道4号本線の交通渋滞緩和や、東埼玉道路沿線の開発事業支援、さらに災害時における代替路の確保といった効果が見込まれています。

この道路は、自動車専用部と一般部である国道4号バイパス(国道4号バイパスのさらにバイパス)が一体となった構造が特徴です。整備は段階的に進められる計画で、まず無料で通行できる一般部の側道（2車線）を整備し、その後に高架式の有料専用部（4車線）が建設される予定です。現在、一般道部分は八潮の起点から松伏町までの9.5kmの区間が開通済みとなっています。

将来、この有料の専用部がすべて完成すれば、外環道（仮称：草加八潮IC）から春日部市の国道16号まで、信号で停止することなく走行できるルートが誕生する見通しです。

この計画区間の途中にはイオン越谷レイクタウンが存在し、特に休日には多数のクルマが集中し、深刻な渋滞が発生しています。有料道路部分が開通すれば、施設の北側に越谷吉川線IC、南側に蒲生柿木川戸線IC（共に仮称）が設置される計画となっており、完成すれば施設へのアクセスが改善され、渋滞の緩和につながることが期待されます。また、都心部から首都高速道路を利用することで、同施設まで「ほぼ高速道路」だけで移動することが可能になります。

東埼玉道路の無料一般道区間の整備は着実に進んでおり、2025年6月1日には吉川市川藤から松伏町田島までの3.8kmが開通しました。これにより、すでに開業していた5.7kmと合わせて、起点から9.5kmが利用可能となりました。現在は、松伏町田島から先の春日部市水角までの約4.9kmの区間で整備が進められています。

ただし、高架部分となる有料専用部については、現時点でまだ工事には着手されておらず、事業化が決定しているのは今回開通した松伏町までの区間（仮称：浦和野田線IC）となっています。

東埼玉道路の延伸は、長年交通の不便さが課題であった松伏町やその周辺地域の利便性を大きく向上させました。将来的に有料の高架部が完成し、外環道から国道16号までが信号なしで直結されれば、地域の暮らしと物流を支える基盤として、埼玉東部エリアの交通ネットワークは大きく変化することでしょう。今後の整備の進展が待たれます。