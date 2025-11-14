初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１３日、都内で１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ ―ＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ― ２０周年記念大会」への記者会見を行った。

会見には、新たに制定された「ＳＳＰＷ認定世界タッグ王座」の初代王者決定戦で戦う村上和成＆高橋“人喰い”義生と竹田誠志と組んで対戦するスーパー・タイガーが出席した。

７年ぶりの試合になる高橋は、藤原組、パンクラス、ＩＧＦで戦った自身の変遷を振り返り「やっと佐山先生のストロングスタイルにたどり着いた」と感慨に浸った。さらに初代タッグ王座に「初代のパンクラスのヘビー級王者ですから初めてには強い。グレイシーにも初めて日本人で勝ったのは俺です。だから初めてには強いんでベルトはもらったもんだと思ってください」と宣言した。

村上は、王座決定戦を「ひとつの通過点でしかない」と明かし「僕は僕らしくプロレス界入る時の初心を忘れずに目の前に立つヤツをボコボコにする。試合後、僕たちがリングのど真ん中に立っています」と誓った。さらに「桜木さんという方のサイトがあるんですけど、とてもいつもおいしそうな食事を和洋折衷、食べられているんで。そこを僕等も年末、予約してもらって連れていってもらおうかな。闘いを楽しみにしてください」と挑発した。

これに対しスーパー・タイガーは「前回の大会で試合自体をむちゃくちゃにしてくれた」と憤り「マスクに対し２度も破られ、覚悟を持って挑むだけではなく１人別のパートナーを潜ませて挑む。当日を楽しみにしてほしいと思います」と予告していた。

◆１２・４後楽園決定済みカード

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

船木誠勝、デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、関根“シュレック”秀樹

▼ＳＳＰＷ認定世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、高橋“人喰い”義生

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

永田裕志、間下隼人 ｖｓ 藤田和之、ケンドー・カシン

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザ・グレート・サスケ、タイガーマスク、ハヤブサ ｖｓ 日高郁人、政宗、阿部史典

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠 ｖｓ ＮＯＲＩ、ＭＩＲＡＩ、宝山愛

▼シングルマッチ １５分１本勝負

藪下めぐみ ｖｓ 志真うた