プライベートバンカーが明かす「富裕層」ならではの「相続税対策」…資産管理会社の設立、海外への資産分散が強力

日本の相続税は諸外国に比べて重いため、多くの富裕層は早い段階で相続対策と資産防衛策を講じている。税理士や財務の専門家の助言を受けながら、さまざまな工夫で資産の目減りを防ごうとしているのだ。本稿では、著書に『現役プライベートバンカーがこっそり教える億万長者の資産運用』がある茺島成士郎氏が、富裕層が実践している代表的な対策をいくつか紹介する。

資産管理会社の設立（法人化）

前編記事〈プライベートバンカーが明かす「富裕層の相続税対策」…タワマン節税、生前贈与などルール改正はあれど使える手法〉で紹介した相続税の節税対策は一般の方にもよく使われていますが、ここから先は、お金持ちや富裕層でないとあまり使われない手法となってきます。その一例が、資産管理会社の設立です。

ここまで見てきたように、個人で多額の財産を持っていると、所得税や相続税で多くを国に持っていかれてしまう可能性があります。そこで自らの資産を管理・運用するための資産管理会社（プライベートカンパニー）を設立し、資産を個人から法人に移し替える富裕層が多くいます。

法人税は最高でも約23％で済むことから、個人よりも税率を低く抑えられるのです。また、経費として計上できる範囲も拡大できますし、所得の分散を行えたり、繰越控除の期間を延長できたりするなどのメリットもあります。

さらには、その資産管理会社の株式をあらかじめ子供たちに持たせておいたり、事業承継税制を利用したりすることで、個人から個人へ財産を相続させるよりも有利な形で次世代に資産を移転できます。

たとえば会社のオーナーである親が亡くなった場合、会社名義の財産そのものには相続税はかかりません（課税対象は会社の株式の評価額となります）。

また、会社に蓄積された利益は、役員報酬や退職金、配当などの形で徐々に子世代へ移すことができます。特に退職金には税制上の優遇があり、大きな額でも低い税率で支給することが可能なため、そうした優遇枠を最大限活用するのです。

さらに子供ごとに別々の資産管理会社をつくっておけば、兄弟で財産を巡って争うリスク（いわゆる「争族」）を減らせるという副次的効果もあります。

法人の活用は、富裕層の資産防衛上の強力な武器となっているのです。

家族信託・海外信託の活用

信託も資産保全・承継のテクニックとして注目されています。

たとえば近年では、「家族信託」という形で自分の財産を信頼できる親族（受託者）に託し、子や孫を受益者とする契約を結ぶケースが増えています。

家族信託自体には直接的な節税効果はありませんが、認知症対策として財産を凍結されないようにしたり、遺言代わりとして柔軟な資産承継を実現できたりするメリットがあるのです。

たとえば不動産オーナーの高齢者が、自分を委託者、息子を受託者として信託契約を結べば、その不動産の管理や売却を息子が継続して行え、将来の利益を孫にわたすことも可能です。

信託は資産を形式上切り離して管理できるため、相続人間の紛争回避や事業の安定継続にも役立ちます。

海外にも目を向け、シンガポールやスイスなど信託法制の整った国に財産を信託することで、現地の優遇税制や厳格な守秘性を活かす富裕層もいます。

海外信託を利用すれば、信託した財産は信託会社の名義に移るため、委託者が亡くなっても相続という扱いにならず、日本の相続税の課税を回避できる可能性さえあるようです（もっとも、日本の税務当局は海外信託による課税逃れにも近年、目を光らせているので、慎重な検討が必要です）。

信託は高度なスキームですが、法律の専門家の助けを期待できる富裕層にとっては、資産を守りつつ円滑に次世代へ伝えるための有力な選択肢となっている現状があります。

海外で資産を運用・保有する

富裕層のなかには、国内ではなく海外で資産を運用・保有することで資産防衛を図る人もいます。税負担の軽い国や相続税のない国の金融商品や不動産に投資するケースが典型です。

たとえば香港やシンガポールのように、キャピタルゲインや遺産に課税しない地域に資金を移せば、運用益に対する課税や将来の相続税を抑えられる可能性があります。

また、日本の富裕層が海外に資産を置くメリットは税金面だけではありません。資産を複数の国に分散しておくことで、日本国内の政治や経済、災害などのリスクに対するヘッジにもなります。

万一、日本で大増税や財政危機、大災害が起きても、海外資産があればある程度は安心ですし、通貨を分散して持つことはインフレや円安への備えにもなります。

具体的な手段としては、海外の銀行や証券口座で運用する、海外不動産を購入して賃料収入を得る、外国の生命保険に加入する、オフショア投資ファンドを利用するなどさまざまです。

さらに進んだ例では、資産保全のために海外に法人や信託をつくり、そこに財産を移すことも行われます。

たとえば香港に家族名義の財産管理会社を設立し、日本の資産を一部その会社に移転する、といったスキームです。こうすれば日本国内の課税対象財産を減らしつつ、将来は香港法人の株式を子孫に引き継ぐことが可能になります。

長期的な視点で綿密にプランニングを

ただし、日本はこうした海外への資産移転にも厳しく対応しており、「出国税」や10年ルールなどさまざまな網をかけています。したがって、海外に資産を移せばすべて解決、といった安易なものではありません。

日本と現地の税制や法律の違いなどをしっかりと理解したうえで緻密な計画を立て、かつ違法にならないように実行していくことが必要となります。

逆に言えば、それができるのであれば資産防衛や節税の効果は見込めるわけで、プライベートバンクなどの支援チームを使える富裕層にとっては、海外への資産移転を絡めた資産防衛は有力な選択肢のひとつとなっています。

このほかにもさまざまな対策があり、富裕層は自分の状況に合わせて複数の対策を組み合わせています。

一例を挙げれば「毎年コツコツ生前贈与＋生命保険＋収益不動産の法人化」といった具合に、長期的な視点で綿密にプランニングしています。

大事なのは、相続直前になって慌てるのではなく、事業や資産形成の段階から承継を見据えた手を打っておくことです。そうすることで、「3代で財産消滅」などという事態を避け、築いた富を次世代にできるだけ残すことが可能になるのです。

