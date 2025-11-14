赤西仁・錦戸亮プロデュース「JeRagen」新ブランドで日常と特別を輝かせて

国内外で活躍する 赤西仁 と 錦戸亮 による共同ジュエリーブランド JeRagen がついにデビューします♡2025年11月13日（木）12:00より先行販売を開始し、12月の一般発売に先駆けて話題沸騰中。淡水パールやブラックストーンをあしらったリング・ネックレス・バングルなど豊富なラインナップで、日常から特別な日まで幅広く活躍するアイテムが揃いました。

“Pearl Line”で魅せる上質パールアクセサリー

新ブランド「JeRagen」のPearl Lineでは、淡水バロックパールをあえて「不揃い」に連ねたネックレスやリングが登場。

たとえば《Freshwater Baroque Pearl Line Necklace（Gold／Silver／SV925）／24,200円（税込）》は、赤西仁さん自身がプライベートで着用したいという理想から誕生。

マグネット式の留め具に赤西仁＆錦戸亮の直筆文字ロゴが刻印され、日常にも上品さを添えてくれます。

さらに、《Freshwater Baroque Pearl Armor Ring（Surgical Steel／サイズXS～L）／9,900円（税込）》は細かなパールで指先の美しさを引き出す設計。

ツーハッチのランジェリーで叶える、自分へのご褒美♡ホリデーコレクション2025

“Metal Line”で選ぶブラックストーン＆モダンデザイン

Metal Lineでは、ブラックストーンを中心に、モダンでボリュームのあるデザインが揃います。

例えば《Onikis Black CollegeRing（SV925：27,500円／Brass：17,600円（税込））／サイズXS～XL》は、錦戸亮さんがファッションに合わせたいという思いから生まれたカレッジリング。

ブラックストーンとメタルディテールが存在感を発揮。

さらに《Modern Snakechain Necklace（SV925：22,000円／Brass：13,200円（税込））》や《Grace Pierce／Earring（SV925：19,800円／Brass：11,000円（税込））》、そして《Arc Classic EarCuff（SV925：13,200円／Brass：8,800円（税込））》もラインアップ。

ジェンダーレスにも楽しめるバングル《Naked Luxury Bangle（SV925：25,300円／Brass：15,400円（税込））》もあわせて、幅広いスタイルに対応します。

先行販売＆限定特典で始まるスタートアップキャンペーン

ブランド発表に併せて、2025年11月13日（木）12:00～11月20日（木）23:59まで先行販売を実施。その後、12月中旬から一般発売予定。

先行期間中には「ブランドオリジナル巾着」プレゼントや、税込20,000円以上で「コンパクトミラー＋直筆サイン入りコレクションブック」がもらえるなど、特典も充実〈※〉。

特別セットとして『［Selected Set］Freshwater Baroque Pearl Set（5点／SV925 93,500円／Brass 68,200円（税込））』や『［Selected Set］Noir Metal Set（5点／SV925 99,000円／Brass 60,500円（税込））』も展開。

最もエントリーモデルとして『［Limited Set］Pearl Line Complete Set（2点／31,900円（税込））』や『［Limited Set］Metal Line Naked Luxury Bangle＆Onikis Black CollegeRing Set（2点／SV925 49,500円／Brass 30,800円（税込））』も紹介されています。

※商品は12月中旬より順次発送。

ジュエリーで始める自分らしい輝き♡

「JeRagen」は、赤西仁さんと錦戸亮さんという世界的な感性を持つ2人が手掛けた、新しいジュエリーブランド。

淡水パールやブラックストーンを用いた高品質アイテムは、価格帯9,900円～99,000円（税込）と、毎日のスタイルに取り入れやすいラインナップも魅力です。

先行販売で限定特典もありますので、気になるアイテムはお早めにチェック♪この機会に、自分のスタイルに寄り添うジュエリーで“自信の一歩”を踏み出してみてください。