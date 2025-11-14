女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は14日、第35話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第35話は、物乞いとなった雨清水タエ（北川景子）の存在も家族に知られてしまった松野トキ（郄石あかり）。トキがタエのことを黙っていた理由について、松野フミ（池脇千鶴）らが問いただそうとした矢先、雨清水三之丞（板垣李光人）が松野家を訪れ…という展開

トキがレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の女中を引き受けたのは、タエを助けるためだった。

フミ「そげかね…（家の外へ）」「おタエ様のためなら、ラシャメンになってもええと思った。生んでくれたおタエ様のためなら」

トキ「全部違う！全部違うけん！生みとか、育てとか、そげなこと関係ない！おばさまだからだない。母上が物乞いになっちょったら、同じことをするに決まっちょるし」「みんな家族のため！お断りしたのも、お引き受けしたのも、みんな家族のためじゃけん！」

三之丞は意地を張り、自力でタエを救うべく、トキに9円を返そうとする。

トキ「物乞いだよ！おばさま、物乞い。自分で頑張る、自分でなんとかすると言っといて。本当に死ぬ。冬が来たら、生きていけないの分かっちょる。私を見て。自分を捨てたの。自分を捨てて、家族のためにラシャメンになろうとしたの。おばさまをお救いしたいのなら、自分を捨ててこれもらって。でもそれでも、自分でなんとかしたいなら、必死で働いて、いつかこのお金返してよ」

フミ「おトキが覚悟を決めて稼いだこのお金、三之丞坊ちゃんでも、もらわんは許さんけん」「頂戴いたしますでしょ！」「ということで、父上様、おタエ様のためにも、おトキに、ヘヴン先生の女中、続けさせてもよろしいですね」

トキとフミは三之丞を一喝。松野勘右衛門（小日向文世）は“いざという時”の護身用にと、トキに木刀を授けた。

トキの給金は月20円。そのうち10円を三之丞へ。松野家と雨清水家を養うことになった。

翌朝、トキは“帯刀”して出勤。その姿に、ヘブンは思わず「ブシムスメ」――。トキは木刀に手を掛けるが、長すぎてうまく抜けない。

SNS上には「おトキが姉の顔に」「おフミさんの迫力」「おじじ様、おトキを精いっぱい愛している気持ちが伝わってきて、涙が出る」「ありがとうが言えた三之丞、母をやめられないフミ、ブシムスメ…朝から大泣きだけん」「帯刀女中爆誕」「木刀が抜けないw」「おトキさんを見るヘブン先生のお顔が優しい（泣）」「毎回、泣き笑い極まりない」などの声。反響を呼んだ。

17日から第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」に入る。