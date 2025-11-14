女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は17日から第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

次週予告。松野勘右衛門（小日向文世）は「近頃の異人は、スキップで迫ってくる」。松野トキ（郄石あかり）やレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）らのスキップシーンが登場した。そして、トキが何かやらかしたのか、ヘブンは「クビ！」――。紆余曲折の末にたどり着いたトキの女中生活は果たして。

錦織友一役の吉沢亮は「今後出てくる錦織がスキップに苦戦するシーンで、わざと下手にスキップするのがめちゃくちゃ難しかったです」とコメントしている。