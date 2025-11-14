朝の混雑率５年連続全国ワースト、貸し切りバス並走で緩和実験…日暮里・舎人ライナー

朝の混雑率が５年連続全国ワーストの日暮里・舎人（とねり）ライナーについて、東京都交通局と足立区は１３日、バスを活用した混雑緩和の実証実験を１２月２２日に開始すると発表した。

来年３月２７日までの平日朝、貸し切りバスを沿線で運行する。利用者へのアンケートも実施し、来年度以降の本格導入を検討する。

都によると、バスはラッシュ時間帯の平日午前７時、同２５分、同４５分に各１台、江北駅前（足立区）を発車し、西日暮里、日暮里の両駅前（ともに荒川区）で乗客を降ろす。

足立区内の▽見沼代親水公園▽舎人▽舎人公園▽谷在家▽西新井大師西▽江北――の各駅から、西日暮里、日暮里駅までの定期券利用者のほか、高齢者向け乗車券「都シルバーパス」などを持つ人も対象となる。バス乗車には専用の利用者証が必要で、今月２５日から足立区のホームページで先着７００人まで募集する。

ライナーは２００８年に開業し、日暮里駅―見沼代親水公園駅間の１３駅９・７キロを約２０分で結ぶ。通勤・通学客が多く、国土交通省の昨年度の調査では、朝のラッシュ時の混雑率は最混雑区間で１７７％に達した。