高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。明治時代を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。

ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキは、民話や昔話などを聞くのが大好きな松野家の一人娘。つらいことがあるといつも母のフミにねだって、怪談を話してもらう。家族思いで、フミが作るしじみ汁が大好物。

トキ役について、高石さんがコメントを発表しました。

私と似ている

――演じられる松野トキはどんな役ですか？

トキというキャラクターはあまりにも私自身。台本を読みながら「なんで私の思っていることを言うんだろう？」「このセリフ、本当に私！」と思うぐらいです。制作統括の橋爪さんとお話しして気付いたのですが、トキの自分と他人の線引きがはっきりしているところ、自分の感覚を押し付けたり介入したりしないところが私と似ているのかもしれません。「その人はその人でいい」と思っているから、おじじ様や父上が武士にこだわっているのも認められるし、ヘブンさんにもいつもと変わらず接することができるのだと思います。



また、小さい頃から家族を守るという感覚を持っているのもトキの特徴です。貧乏な家族のことを背負うのも使命感からだと思います。「優しくしたい」とかではなく、もう「そう生まれてきた」という感覚。やっぱり武家の子なのでかっこいいなと思います。





――共演者の方々とのエピソードを教えてください。

松野家の皆さんは本当にすてきで優しくて、池脇（千鶴）さんとはだんだん顔が似てきている気がします（笑）。おじじ様と父上の情けないけれどもトキをしっかり愛しているところも憎めません。台本が面白い上に小日向さんと岡部さんが演じられるとより憎めないキャラクターになっていて、相当憎いことをされているのに憎めないんです（笑）。

トキと錦織さん（吉沢亮）が初めて出会うシーンも忘れられないぐらいずっと笑っていました。アドリブ合戦になった時、私が仕掛けたお芝居を吉沢さんが全部受け止めてくださる安心感がすごかったです。受け止めるだけではなくやり返されて、笑ってしまうこともありましたけど（笑）。

ただ、笑わせようと思っているわけではなくて、この台本は何かを仕掛けようとすると失敗する台本だと思います。だから、全員武器を削ぎ落とされてそれでも戦いに行く感覚。「何もしないふざけ」を手に入れようと頑張っています。「ばけばけ」を通して役者としても「ばけ」らけるように頑張ります！

ヘブン役のトミーさんは世の人々をメロメロにする方だと聞いていたのですが、お会いしてそれを実感しています。紳士的ですごく優しくてとにかく日本が大好きな方です。ヘブンさんと似ているところもあるのでお芝居で助けていただくことも多いでしょうし、これからもっと視聴者の皆さんもすてきなトミーさんの虜（とりこ）になると思います。

気持ちがぐちゃぐちゃに

――第６週から第７週で、女中になると決心したトキをどんなお気持ちで演じられましたか？

おタエ様が物乞いとして頭を下げられた瞬間（第6週）に、ずっとトキの中にあったおタエ様の人物像やいろいろなものが崩れたのを感じました。家の格など、守り継いできたものを1個手放した瞬間を見てしまって、もう自分がすることは1つだと思ったのではないでしょうか。目の前にできること（女中）があったし、それを掴むことしかできなくて必死で掴んだのだろうと思います。



第35回の母上の「産んでくれたおタエ様のためなら（ラシャメンになってもいいとトキが思った）」という発言は衝撃でした。トキにそういうつもりはなく、ただもう全員が家族だったんです。それは雨清水家も含めてだったからこそ、母上の本心を聞いた衝撃や、三之丞の「おトキの家族から外してほしい」という言葉で気持ちがすごくぐちゃぐちゃになったと思います。

ぐちゃぐちゃになったからこそ、とにかくこのお金を三之丞に受け取ってもらわないと！と、それだけを思ってかなり強く言いました。必死でした。その後、母上がおじじ様に「ヘブン先生の女中を続けさせてください」と一緒にお願いしてくれた瞬間もいろんな感情があふれて、多分涙していたと思います。演じながら台本にはないものが常に生まれています。

――第8週について、印象的だったことを教えてください。

第8週、すごく楽しかったです！この週の台本は大笑いしながら読みました。ヘブンに頼まれて“ビア（ビール）”を探すというエピソードがあるのですが、“ビア”候補の品を紹介するときの言い方は、こちらに全部任せられていたので、「どうしよう…！」と思いつつもワクワクして、何ができるだろうとすごく楽しみに本番に挑ませていただきました。

トキはせりふどおりでヘブンさんのリアクションはトミーさんのアドリブ的な演じ方でしたけど、せりふを言ってる感覚はほぼなくて、ただただ楽しかった…！

みんなでヘブンに教わってスキップに挑戦するシーンは、スキップもどんな風にやるかそれぞれに任せられていたので「あ、この人、こうくるんだ」みたいな感覚がお互いにあったと思います（笑）。

最初にスキップを教わったシーンはトキもヘブンも酔っぱらっていたので、ここはもう何でもいいと思ってやっていたらお互いにツボってしまいました。それが完全に映像に映っていると思います（笑）。

トキとしてヘブンとして笑っているのですが、きっと素に見えるはず。役として生きているけど、素の自分と曖昧になる瞬間がたくさん詰まった第8週でした。



良い作品になっていると実感



――「ばけばけ」の見どころと視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。

ここまで声を出して笑いながら読める台本にはなかなか出会えないと思うほど、ふじきみつ彦さんの本が最高に面白いです。演出にもこだわりがあって、例えば照明が本当に暗かったり、松野家が本当に狭かったりするんです（笑）！メイク直しのために全員家から出なくてはいけないくらい狭いし、ほこりもすごいし、服にも汚しをほどこしてリアルに作っているのでそのあたりにもご注目ください。



良い作品になっていると実感しながら撮影できていること、そして皆さんに見てほしいと自信を持って言えることがすごくうれしいです。トキは上までは向かないかもしれないけれど、下を向かず、前を向いて生きていきます。その姿を見て、毎朝クスッと笑ってもらえたらうれしいなと思います。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。