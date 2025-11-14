眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第35話が14日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、家族にヘブン（トミー・バストウ）のお手伝いさんであることが知られてしまったトキ（眄个△り）。さらに司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）に、物乞いとなったタエ（北川景子）の存在も知られてしまった。トキがタエのことを黙っていたことについて家族が問おうとした矢先、三之丞（板垣李光人）が松野家を訪れる。トキが家族に隠していた秘密がすべて明らかになる。

トキは松野家、雨清水家を養っていくことになる。

来週予告の“スキップ”場面もネットで話題となった。

X（旧ツイッター）には「おトキちゃんが1番見えてるな」「あーやる 司之介ならやる」「確かに目に浮かぶ」「三之丞さま、信じてたのねあの嘘を。。」「えっ、ネコババした訳じゃない？」「フミさんのこじらせはおタエさま」「フミさんそれは酷いわ」「三之丞さま、志は立派だけど、現実ってもんが…」「おトキを見て何か変わってくれたら良いけね三之丞も」「おトキちゃんいいぞ」「眄个△りすげぇ…」「頂戴いたします、、、」「おじじ様の“魂”をっっ」「おトキに刀を持たせる勘右衛門」「凄すぎて感想が出てこん…」「ブシムスメ！」「金曜らしい回だった」「来週、スキップ登場だ」「錦織先生のヘタクソスキップが来る…！」「クビは困るー！」などとコメントが並んだ。

「ばけばけ」は朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。