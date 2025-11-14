＜いい嫁、やめます！＞「息子嫁との関係は良好！」と思っていたら…？【第1話まんが：義母の気持ち】
私はノリコ。サトシ（37）とカンナ（34）2人の子どもがいます。それぞれ結婚して家庭をもっていて、サトシには息子・ユウリ（6）、カンナにはソウタ（5）が生まれました。サトシのお嫁さんアキ（33）さんもカンナの旦那さんもとてもいい人で、私は満ちたりた毎日を送っていたのです。サトシは仕事が忙しいのですが、アキさんはユウリを連れてちょこちょこ家に来てくれ、私の記念日などには毎回プレゼントや企画を考えてくれて、とても嬉しい気持ちでした。
私と旦那は現在2人暮らしですが、近くには息子夫婦と娘夫婦が暮らしています。息子の嫁のアキさんはとても気が利く人で、母の日・父の日・敬老の日、誕生日などに、実の娘以上にいろいろと計画したり、プレゼントをくれたりします。私は優しい家族に囲まれて毎日幸せに暮らしていたのです。
私も、カンナも、突然アキさんと連絡がとれなくなってしまいました。はじめは具合が悪いのかもしれないと連絡をただ待っていたのですが、もう一週間も折り返しの連絡もありません。こんなことは今までなかったので、私たちは心配になって家まで行ってみることにしたのです。
私たちとアキさんはとてもうまくやれていたと思います。
私は気が利かない性格ですが嫁いびりをするようないじわるな姑ではありません。
アキさんはとても気が利く人で優しくて、こんな素敵な人がお嫁さんにきてくれて本当によかったと感謝していました。
それなのに……その幸せで当たり前の日常は、なくなってしまいました。
突然アキさんが私たちからの連絡をとらなくなったのです。
普段ならアポなし訪問なんてあまりしませんが、心配で行ってみたところ「会いたくない」と言われてしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
