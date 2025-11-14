¥´¥ë¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡È¼«µÔÀá¡É¤â¡¡ÀÐÀîÎË¤ÏÏ¢ÇÆ¤Ø½ÐÃÙ¤ì¡ÖËÉ¤²¤ë¥Ü¥®¡¼¤¢¤Ã¤¿¡×
¡ã»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡½éÆü¡þ13Æü¡þÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö ¸æÅÂ¾ì¥³¡¼¥¹¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ7262¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äºòÇ¯¤ò´Þ¤á¤ÆÂç²ñ¤ò4¾¡¤ò¸Ø¤ëÀÐÀîÎË¤Ï¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¡Ö71¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¡£1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î61°Ì¥¿¥¤¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤È½ÐÆþ¤ê¤Î·ã¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¡ÖËÉ¤²¤ë¥Ü¥®¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤â¥Ü¥®¡¼¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÀÐÀîÎË¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¸þ¤¡©
¡Ö²þ¤á¤ÆÀÐÀîÎË¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¡¢Æ±ÁÈ¤Ç²ó¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤Î¸ÀÍÕ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Î10ÈÖ¥Ñ¡¼4¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤òËä¤á¤¿Âç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£½µ¤ÏÀÐÀî¤¬ºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÂç²ñ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢½éÆü¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£12ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç20¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£Àè¹Ô¤â¡Ö15ÈÖ¤°¤é¤¤¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥È¤¬º¸¡¢º¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥º¥à¤¬ºî¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥óº¸¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´ó¤»ÀÚ¤ì¤º¤Ë¥Ü¥®¡¼¡£Ì¾Êª¥Û¡¼¥ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ï¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤Æ¡¢3¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤â4ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î5ÈÖ¤Ç3¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¡£6ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ï¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ò·×»»¤·¤Ê¤¤µ÷Î¥¡×¤È¤¤¤¦»Ä¤ê110¥ä¡¼¥É¤«¤é¤Î3ÂÇÌÜ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Î¸å¤ÏÂç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤òÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¼«¿È¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£300¥ä¡¼¥ÉÄ¶¤¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡Ö¤¤ç¤¦¡¢¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£¼«µÔÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥´¥ë¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥ÈÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡£¤¦¤Þ¤¯½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£2ÆüÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Èô¤Ð¤·¤¿¤¤¥Û¡¼¥ë¤Ç¿¶¤ê¤Ë¤¤¤¡¢º¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Âç²ñ5¾¡ÌÜ¤È»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢¸æÅÂ¾ì¤ÎÀÐÀî¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
