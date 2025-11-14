＜速報＞渋野日向子は1オーバーでホールアウト 西郷真央が日本勢トップの4位
＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 初日◇13日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞10月初めの「ロッテ選手権」以来となるツアー出場の渋野日向子は、最終組の1つ前、インコースからスタート。1バーディ・2ボギーの「71」のラウンドで55位タイでホールアウトした。
【現地写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を発見！
日本勢12人が出場する中、西郷真央が6バーディ・3ボギーの「67」をマークし、首位と3打差の4位タイにつけている。韓国で行われた国別対抗戦を除けば、9月「クローガー・クイーンシティ選手権」以来のツアー出場だが、好スタートを切った。自己最高位の世界ランク3位に浮上した山下美夢有、古江彩佳、竹田麗央、岩井千怜は1アンダー・18位タイで、それぞれ競技を終えている。笹生優花、岩井明愛も1オーバー・55位タイ。西村優菜、勝みなみ、吉田優利は2オーバー・76位タイ。馬場咲希は4オーバー・95位タイで、ホールアウトしている。ユ・ヘラン（韓国）、グレース・キム（オーストラリア）が6アンダー・首位。1打差の3位にジェニファー・カプチョ（米国）が続いている。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億223万円）。優勝者には48万7500ドル（約7533万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第1ラウンドのスコア速報
