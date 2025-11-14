鷲見玲奈、“初の子連れディズニー”で長女と2ショット 「かわいすぎ」「ライオンキングのワンシーンみたい」と反響
フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。「ママ友と初の子連れディズニー」に行ったことを報告し、長女（0）との親子ショットを披露した。
【写真】「ライオンキングのワンシーンみたい」長女と“初ディズニー”で2ショットを披露した鷲見玲奈
「みんなから貰ったアドバイスのお陰で、120%楽しんで帰って来られたよ」と伝える鷲見からは、「子供たちのキラキラした表情が最高だった クリスマスディズニーが始まってるのを直前に知って、混雑を心配したんだけど、意外と大丈夫だったし、寒くなる前に行けてよかった アナ雪も、DPAのキャンセル分を拾えて乗れたよー!!」と楽しんだ様子がうかがえる。さらに、長女を抱っこし高く上げる、母娘ショットを公開した。
また、「久しぶりのディズニーコーデは、WCJのミニーちゃんで行ったんだけど、ポケットついてるし、お尻隠れるし、可愛いし、大正解だった」と全身ショットを添えてこの日のコーディネートを披露。赤色の派手さから「非常に見つけやすいらしい！助かる！笑」とユーモアを交え紹介した。
この投稿には「楽しいディズニー良かったですね!!」「楽しめて良かった」「かわいすぎ」「ライオンキングのワンシーンみたい」などのコメントが寄せられている。
鷲見アナは2022年1月に会社員の一般男性と結婚。昨年4月に長女を出産した。
