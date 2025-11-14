犬飼貴丈の“クセ強すぎる”花粉症姿にドラマファン爆笑「何でくしゃみでそんな高音出るのwww」「何度見ても笑ってまう」
俳優・犬飼貴丈（31）が主演を務めるドラマシリーズの最新作『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』（毎週日曜 深1：10、ABCテレビ ※関西ローカル）の公式SNSが12日に更新され、9日に放送された第1話の切り抜き動画が公開された。
【動画】「何でくしゃみでそんな高音出るのwww」公開された犬飼貴丈の“クセ強すぎ”花粉症姿
第1話「vs 花粉」では犬飼演じる主人公・モブが花粉症に苦しむ様子が描かれ、投稿では「モブなりの花粉対処法」のタイトルとともに、モブが通っている大学のキャンパス内で、白目をむきながら“個性的”なくしゃみを連発し、周囲にも怪訝な反応をされている様子の動画がアップされた。
この投稿にファンや視聴者からは「何でくしゃみでそんな高音出るのwww」「クシャミであんな甲高い音がでるの笑いながら感心しちゃいました」「クセ強めのくしゃみやなぁ 何度見ても笑ってまう」「全身を使ったくしゃみ…相当腹筋鍛えられたのでは…結果、シックスパックになってフラグ立つ…なんちゃって」「くしゃみ酷すぎて肋骨にひびが入った友達思い出しました」などの反響が寄せられている。
『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』シリーズは、「くらげバンチ」（新潮社）連載中の紺吉氏による同名漫画を実写化。自分がBL（ボーイズラブ）漫画の世界に生きていることに気づいてしまった主人公の男・モブが、立ち上がりまくるBL恋愛フラグに必死に抵抗しながら日々を過ごしていく、新感覚の不条理ギャグ・ストーリー。
シーズン1（2021年）とシーズン2（22年）はCSテレ朝チャンネル1で放送され、シーズン3（24年）はLeminoで独占配信され、国内外で支持を集めた。
