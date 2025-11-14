『ばけばけ』第7週「オトキサン、ジョチュウ、ＯＫ？」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第7週「オトキサン、ジョチュウ、ＯＫ？」の各回あらすじを振り返る。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
■第31回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の女中になる決意をした、トキ（高石あかり）。錦織（吉沢亮）の立ち会いの元、トキはヘブンに女中になる挨拶をするのだが、まさかのヘブンに断られてしまう。困惑するトキと錦織に、ヘブンは「アナタ、ブシムスメ、チガウ！」と怒りをあらわにする。なんとか誤解をとき女中となることが認められたトキだったが、家族には言えるわけもなく、花田旅館で働くことになったと告げるのだった。
■第32回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の女中として初日を迎えたトキ（高石あかり）。自分がラシャメンかもしれず、家族にも言えないままヘブンの家に向かうトキを平太（生瀬勝久）、ツル（池谷のぶえ）、ウメ（野内まる）の花田旅館の面々が出迎える。トキの覚悟を応援したいと、ウメもトキと一緒に働き、トキとヘブンが２人きりにならないようにすると勇気づける。みんなの気遣いに感謝しながら、恐怖と緊張の中、トキの女中生活が始まる。
■第33回のあらすじ
ウメ（野内まる）が用事で離れ、早速ヘブン（トミー・バストウ）と２人きりになるトキ（高石あかり）。ヘブンに手を引かれ、ラシャメンとしての役割が来たと固まってしまう。その夜、帰宅したトキの前に銭太郎（前原瑞樹）が借金回収に現れる。急な来訪に困惑する家族を前に、トキは大金を支払い銭太郎を追い返す。その金額の多さに違和感を感じた家族は、トキが本当に花田旅館で働いているのか疑い始める。
■第34回のあらすじ
物乞いとなったタエ（北川景子）の前に記者の梶谷（岩崎う大）が取材をしたいと現れる。三之丞（板垣李光人）はタエを守るための口止め料として、トキ（高石あかり）に渡された生活費を渡してしまう。一方、松野家ではトキへの疑いが未だ晴れず、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）が跡をつけることに。花田旅館に入って行ったはずのトキが、なぜか裏口から出ていく様子を3人は目撃する。
■第35回のあらすじ
家族にヘブン（トミー・バストウ）の女中であることが知られてしまったトキ（高石あかり）。さらに司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）に、物乞いとなったタエ（北川景子）の存在も知られてしまった。トキがタエのことを黙っていたことについて家族が問おうとした矢先、三之丞（板垣李光人）が松野家を訪れる。トキが家族に隠していた秘密がすべて明るみになる。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
■第31回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の女中になる決意をした、トキ（高石あかり）。錦織（吉沢亮）の立ち会いの元、トキはヘブンに女中になる挨拶をするのだが、まさかのヘブンに断られてしまう。困惑するトキと錦織に、ヘブンは「アナタ、ブシムスメ、チガウ！」と怒りをあらわにする。なんとか誤解をとき女中となることが認められたトキだったが、家族には言えるわけもなく、花田旅館で働くことになったと告げるのだった。
ヘブン（トミー・バストウ）の女中として初日を迎えたトキ（高石あかり）。自分がラシャメンかもしれず、家族にも言えないままヘブンの家に向かうトキを平太（生瀬勝久）、ツル（池谷のぶえ）、ウメ（野内まる）の花田旅館の面々が出迎える。トキの覚悟を応援したいと、ウメもトキと一緒に働き、トキとヘブンが２人きりにならないようにすると勇気づける。みんなの気遣いに感謝しながら、恐怖と緊張の中、トキの女中生活が始まる。
■第33回のあらすじ
ウメ（野内まる）が用事で離れ、早速ヘブン（トミー・バストウ）と２人きりになるトキ（高石あかり）。ヘブンに手を引かれ、ラシャメンとしての役割が来たと固まってしまう。その夜、帰宅したトキの前に銭太郎（前原瑞樹）が借金回収に現れる。急な来訪に困惑する家族を前に、トキは大金を支払い銭太郎を追い返す。その金額の多さに違和感を感じた家族は、トキが本当に花田旅館で働いているのか疑い始める。
■第34回のあらすじ
物乞いとなったタエ（北川景子）の前に記者の梶谷（岩崎う大）が取材をしたいと現れる。三之丞（板垣李光人）はタエを守るための口止め料として、トキ（高石あかり）に渡された生活費を渡してしまう。一方、松野家ではトキへの疑いが未だ晴れず、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）が跡をつけることに。花田旅館に入って行ったはずのトキが、なぜか裏口から出ていく様子を3人は目撃する。
■第35回のあらすじ
家族にヘブン（トミー・バストウ）の女中であることが知られてしまったトキ（高石あかり）。さらに司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）に、物乞いとなったタエ（北川景子）の存在も知られてしまった。トキがタエのことを黙っていたことについて家族が問おうとした矢先、三之丞（板垣李光人）が松野家を訪れる。トキが家族に隠していた秘密がすべて明るみになる。