日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3141（-57.0　-1.78%）
ホンダ　1531（-34　-2.17%）
三菱ＵＦＪ　2386（-64　-2.61%）
みずほＦＧ　5246（-68　-1.28%）
三井住友ＦＧ　4267（-64　-1.48%）
東京海上　5830（-86　-1.45%）
ＮＴＴ　150（-0.8　-0.53%）
ＫＤＤＩ　2611（-15.5　-0.59%）
ソフトバンク　221（-1.4　-0.63%）
伊藤忠　9294（-154　-1.63%）
三菱商　3671（-60　-1.61%）
三井物　4026（-74　-1.80%）
武田　4401（+21　+0.48%）
第一三共　3358（-67　-1.96%）
信越化　4574（-69　-1.49%）
日立　5156（-193　-3.61%）
ソニーＧ　4549（-120　-2.57%）
三菱電　4231（-72　-1.67%）
ダイキン　20350（-420　-2.02%）
三菱重　4277（-104　-2.37%）
村田製　3078（-91　-2.87%）
東エレク　32751（-1159　-3.42%）
ＨＯＹＡ　23939（-386　-1.59%）
ＪＴ　5631（-40　-0.71%）
セブン＆アイ　1995（-24　-1.19%）
ファストリ　55919（-1101　-1.93%）
リクルート　8019（-200　-2.43%）
任天堂　13381（-284　-2.08%）
ソフトバンクＧ　19775（-1395　-6.59%）
キーエンス（普通株）　54080（-1700　-3.05%）