日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3141（-57.0 -1.78%）
ホンダ 1531（-34 -2.17%）
三菱ＵＦＪ 2386（-64 -2.61%）
みずほＦＧ 5246（-68 -1.28%）
三井住友ＦＧ 4267（-64 -1.48%）
東京海上 5830（-86 -1.45%）
ＮＴＴ 150（-0.8 -0.53%）
ＫＤＤＩ 2611（-15.5 -0.59%）
ソフトバンク 221（-1.4 -0.63%）
伊藤忠 9294（-154 -1.63%）
三菱商 3671（-60 -1.61%）
三井物 4026（-74 -1.80%）
武田 4401（+21 +0.48%）
第一三共 3358（-67 -1.96%）
信越化 4574（-69 -1.49%）
日立 5156（-193 -3.61%）
ソニーＧ 4549（-120 -2.57%）
三菱電 4231（-72 -1.67%）
ダイキン 20350（-420 -2.02%）
三菱重 4277（-104 -2.37%）
村田製 3078（-91 -2.87%）
東エレク 32751（-1159 -3.42%）
ＨＯＹＡ 23939（-386 -1.59%）
ＪＴ 5631（-40 -0.71%）
セブン＆アイ 1995（-24 -1.19%）
ファストリ 55919（-1101 -1.93%）
リクルート 8019（-200 -2.43%）
任天堂 13381（-284 -2.08%）
ソフトバンクＧ 19775（-1395 -6.59%）
キーエンス（普通株） 54080（-1700 -3.05%）
