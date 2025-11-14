PB-105

クリプトンは、ピュア電源ボックスの新製品として、3回路フィルター入り、10個口コンセントの「PB-105」を11月下旬に発売する。価格は98,000円(税別)。

人気モデル「PB-750」の設計思想を継承しつつ、手に届きやすい価格帯でコンセントの数を増やしたのが「PB-105」。

コンセントは10個口で、左側にパワーアンプ等の「大電流機器」用2個、PC・DAC・NASなどの高ノイズデジタル機器用「Digital」を2個、右側6個にはDVD/CDプレーヤー・プリアンプなどの「小電流機器」を接続する配置となっている。

フィルター3回路構成にステンレスのコンセントパネルを採用することで、電源環境で発生するノイズを大幅に軽減。

各パーツは高音質にこだわり、試聴して選別。アメリカン電機製のコンセントに加え、内部配線材にはOFC単線を採用。シャーシはt2.0mm厚のボンデ鋼板、コンセントパネルにはt2.0mm厚ステンレス素材を採用した。

ACインレットは、信頼性が高く、定評のあるロジウムメッキ仕上げを採用。高容量OFC電源ケーブルを採用しており、これは単品で販売している電源ケーブル「PC-5」同等品とのこと。

外形寸法は380×130×75mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は3.9kg。