東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.56 高値155.01 安値154.13
155.88 ハイブレイク
155.45 抵抗2
155.00 抵抗1
154.57 ピボット
154.12 支持1
153.69 支持2
153.24 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1633 高値1.1656 安値1.1579
1.1743 ハイブレイク
1.1700 抵抗2
1.1666 抵抗1
1.1623 ピボット
1.1589 支持1
1.1546 支持2
1.1512 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3192 高値1.3216 安値1.3101
1.3353 ハイブレイク
1.3285 抵抗2
1.3238 抵抗1
1.3170 ピボット
1.3123 支持1
1.3055 支持2
1.3008 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7929 高値0.7994 安値0.7908
0.8065 ハイブレイク
0.8030 抵抗2
0.7979 抵抗1
0.7944 ピボット
0.7893 支持1
0.7858 支持2
0.7807 ローブレイク
