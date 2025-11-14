東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.56　高値155.01　安値154.13

155.88　ハイブレイク
155.45　抵抗2
155.00　抵抗1
154.57　ピボット
154.12　支持1
153.69　支持2
153.24　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1633　高値1.1656　安値1.1579

1.1743　ハイブレイク
1.1700　抵抗2
1.1666　抵抗1
1.1623　ピボット
1.1589　支持1
1.1546　支持2
1.1512　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3192　高値1.3216　安値1.3101

1.3353　ハイブレイク
1.3285　抵抗2
1.3238　抵抗1
1.3170　ピボット
1.3123　支持1
1.3055　支持2
1.3008　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7929　高値0.7994　安値0.7908

0.8065　ハイブレイク
0.8030　抵抗2
0.7979　抵抗1
0.7944　ピボット
0.7893　支持1
0.7858　支持2
0.7807　ローブレイク